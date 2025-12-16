«Χριστούγεννα» στον Ογκολογικό Ξενώνα «Ελπίδα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», στην Πάτρα.

16 Δεκ. 2025 9:17
Pelop News

Σε κλίμα συγκίνησης, θαλπωρής και ανθρώπινης ζεστασιάς, πραγματοποιήθηκε μια όμορφη «οικογενειακή» Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα, μουσική και ευχές.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία της Γυναικείας Βυζαντινής Χορωδίας «ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ» , η οποία με κάλαντα και ύμνους χάρισε στιγμές συγκίνησης και χαράς σε φιλοξενούμενους, συνοδούς, συνεργάτες και εθελοντές.

Η γιορτή πλαισιώθηκε  από την ανταλλαγή ευχών, αγκαλιών και ειλικρινών χαμόγελων. Για λίγη ώρα, ο ξενώνας μετατράπηκε σε ένα μεγάλο οικογενειακό τραπέζι, όπου η αγάπη, η φροντίδα και η ελπίδα είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ξενώνας Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» συνεχίζει καθημερινά την αποστολή του, να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, προσφέροντας όχι μόνο στέγη και υποστήριξη, αλλά και στιγμές ανθρώπινης ζεστασιάς που δίνουν δύναμη και κουράγιο.

