Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις Πελετίδη σε ιδρύματα και στο Καραμανδάνειο με τη Μπάντα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί, την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, Ιδρύματα της Πάτρας και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και θ’ ανταλλάξει ευχές με τους εργαζόμενους, τις διοικήσεις και τους φιλοξενούμενους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τις επισκέψεις θα συνοδεύει και η Μπάντα του Δήμου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

10 π.μ. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑ ΤΩΝ (Πλ. Παντοκράτορος)

10:30 π.μ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ( Κορύλλων 2 )

11 π.μ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Κων/νου Παλαιολόγου 29)

11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

12:15 μ.μ. ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)

1 μ.μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)

15 μ.μ. ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Αγίας Σκέπης 3 ).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



