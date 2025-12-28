Χριστουγεννιάτικη δράση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών

Η δράση θα γίνει στο «Λαϊκό Στέκι», στις Εργατικές Κατοικίες, στην Πλατεία Ταραμπούρα.

Χριστουγεννιάτικη δράση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών
28 Δεκ. 2025 20:36
Pelop News

Στο πνεύμα των ημερών για τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών ο οποίος έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για την τόνωση της τοπικής αγοράς και τη διάδοση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος στην πόλη μας, συνεχίζει να προσφέρει χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Εκτός από το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τρενάκι που κυκλοφορεί καθημερινά στους δρόμους της Πάτρας κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ο Σύλλογός μας διοργανώνει ακόμη μία ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες.

Αύριο, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, σας προσκαλούμε σε ένα χριστουγεννιάτικο κουκλοθέατρο, στο «Λαϊκό Στέκι», στις Εργατικές Κατοικίες, στην Πλατεία Ταραμπούρα. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Μια γιορτινή εμπειρία γεμάτη χαμόγελα, φαντασία και χριστουγεννιάτικη μαγεία, με στόχο να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά και να ενισχύσουμε το εορταστικό κλίμα σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σας περιμένουμε όλους!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:40 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
21:32 Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Απόλλωνα
21:22 ΗΠΑ: Συγκρούστηκαν δυο ελικόπτερα στο Νιου Τζέρσεϊ-Ενας νεκρός
21:11 Κορυφαία αθλήτρια του κόσμου για το 2025 η Φωτεινή Τρίχα!
21:02 Ουρές για τον «Καποδίστρια» και στην Πάτρα
20:52 Γκύζη: Κατάκοιτη και με άνοια η σύζυγος του 74χρονου
20:42 Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος για συμφωνία»-Ζελένσκι: «Παραμένουν δυο αγκάθια»
20:36 Χριστουγεννιάτικη δράση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών
20:24 Πιο ψυχρός ο καιρός από την Δεύτερα-Αναλυτικά η πρόγνωση
20:12 Μπάνσκο: Η «Αράχοβα» της Βουλγαρίας
20:00 Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι για το Ουκρανικό-Live οι εξελίξεις
19:50 Οι χωρισμοί “βόμβα” της showbiz για το 2025
19:39 Χειροτονία Διακόνου στον Ελαιώνα Αιγίου
19:27 Επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ: «Ηταν καλή και παραγωγική»
19:24 Πάτρα: «Αρπαξε» καμινάδα σπιτιού
19:18 Πιερρακάκης: Τριπλάσια αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας
19:09 Η Ενωση νίκη στον μικρό τελικό του 5ου τουρνουά Εφήβων «Νίκος Μοίραλης»
18:59 Σοκ στο παιχνίδι Γουινέα-Σουδάν, κατέρρευσε τερματοφύλακας
18:50 Αθήνα: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών
18:41 Πάτρα: Στήθηκαν οι «Μποναμάδες» στην Τριών Ναυάρχων  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ