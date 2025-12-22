Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ στη Μυτιλήνη

Με χαμόγελα, παιχνίδι και εορταστική διάθεση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μυτιλήνη η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των μελών της.

Η γιορτή φιλοξενήθηκε σε κεντρική καφετέρια της πόλης, με πρωταγωνιστή τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος μοίρασε δώρα στους μικρούς του φίλους, χαρίζοντας χαρά και ενθουσιασμό. Για ακόμη μία χρονιά, τα μέλη της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συζητήσουν και να χαλαρώσουν σε ένα φιλικό περιβάλλον, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Την ίδια ώρα, τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά από τη συνάδελφο Νάσια Δαφιώτη, η οποία με ειδικά χρώματα ζωγράφισε χαρούμενα χριστουγεννιάτικα σχέδια στα παιδικά πρόσωπα, συμβάλλοντας στο ζεστό και παιχνιδιάρικο κλίμα της εκδήλωσης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών μεταξύ των συναδέλφων για υγεία και μια ευτυχισμένη νέα χρονιά, το 2026, που πλησιάζει, σε μια εκδήλωση που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ανθρώπινο και συλλογικό χαρακτήρα της Ένωσης.

