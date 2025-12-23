Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο

Μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων των Αρσακείων Σχολείων Πατρών προσκαλούν το κοινό σε μια γιορτινή συναυλία με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, συνδυάζοντας τη μουσική με την κοινωνική προσφορά.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
23 Δεκ. 2025 13:04
Pelop News

Χριστουγεννιάτικη συναυλία διοργανώνουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:30, στον αύλειο χώρο του Νέο Δημαρχείο Πατρών (Παλαιό Αρσάκειο).

Μαθητές και μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες των Σχολείων θα ερμηνεύσουν κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μεταφέροντας το μήνυμα των Χριστουγέννων και αναδεικνύοντας αξίες όπως η χαρά, η αλληλεγγύη και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Συγκέντρωση τροφίμων για οικογένειες που έχουν ανάγκη

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, οι Μαθητικές Κοινότητες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα παραδώσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας στον Κοινωνικό Τομέα του Δήμος Πατρέων, προκειμένου να ενισχυθούν οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Παράλληλα, όλοι οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τρόφιμα, τα οποία θα συγκεντρώνονται την ημέρα της εκδήλωσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του Δημαρχείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:13 Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ