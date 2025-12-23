Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο

Χριστουγεννιάτικη συναυλία διοργανώνουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:30, στον αύλειο χώρο του Νέο Δημαρχείο Πατρών (Παλαιό Αρσάκειο).

Μαθητές και μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες των Σχολείων θα ερμηνεύσουν κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μεταφέροντας το μήνυμα των Χριστουγέννων και αναδεικνύοντας αξίες όπως η χαρά, η αλληλεγγύη και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Συγκέντρωση τροφίμων για οικογένειες που έχουν ανάγκη

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, οι Μαθητικές Κοινότητες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα παραδώσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας στον Κοινωνικό Τομέα του Δήμος Πατρέων, προκειμένου να ενισχυθούν οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Παράλληλα, όλοι οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τρόφιμα, τα οποία θα συγκεντρώνονται την ημέρα της εκδήλωσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του Δημαρχείου.

