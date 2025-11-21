«Χρώμα» Χριστουγέννων στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Εδώ και λίγες μέρες το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου έχει ξεκινήσει να στολίζει με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, αλλά και με φιγούρες, κεντρικά σημεία της Πάτρας για να δώσει τον τόνο του ερχομού των Χριστουγέννων.

Είναι μια κίνηση που ανεβάζει την ψυχολογία των πολιτών και μάλιστα πολλοί ήδη κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα social media θέλοντας να στείλουν και αυτοί ένα αισιόδοξο μήνυμα ενόψει της εορταστικής περιόδου.

