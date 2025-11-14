«Χρονοκόφτης» στη Βουλή: Ολοκληρώθηκε σε 55 λεπτά η «ώρα του πρωθυπουργού» – Δεύτερη φορά που κόβεται ο Ανδρουλάκης

Για πρώτη φορά, η «ώρα του πρωθυπουργού» ολοκληρώθηκε κάτω από μία ώρα, μετά την ενεργοποίηση του «χρονοκόφτη» που πλέον εφαρμόζεται αυστηρά και στους πολιτικούς αρχηγούς. Η συζήτηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας διήρκεσε 55 λεπτά, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «κόβεται» για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός 55 λεπτών, τη στιγμή που παλαιότερα συζητήσεις παρόμοιας διάρκειας ξεπερνούσαν τη μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι ομιλητές έχουν αυξημένους αλλά αυστηρά περιορισμένους χρόνους: 13 λεπτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη στην πρωτολογία, 25 λεπτά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απάντηση, 7 λεπτά για τη δευτερολογία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και 13 λεπτά για την ανταπάντηση του πρωθυπουργού.

Κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον πρόεδρο της Βουλής για την εφαρμογή του μέτρου, σημειώνοντας πως «στέλνουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτοπειθαρχίας, ειδικά όταν αφορά και τους πολιτικούς αρχηγούς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τον «κόφτη», όταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις, το μικρόφωνο έκλεισε ενώ μιλούσε, κόβοντάς τον κυριολεκτικά στη μέση της φράσης του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξαντλεί μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της δευτερολογίας του — κόπηκε, όπως σημειώθηκε, «μία λέξη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



