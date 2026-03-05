Χρυσή Αυγή: Σήμερα οι ποινές στο Εφετείο, μάχη για ελαφρυντικά

Μετά την τελεσίδικη ενοχή των 42 κατηγορουμένων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοινώνει σήμερα τις ποινές

05 Μαρ. 2026
Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ανακοινώνει σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, τις ποινές για τους 42 κατηγορουμένους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, μετά την ομόφωνη απόφαση ενοχής που εκδόθηκε χθες (4/3).

Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, χαρακτηρίζοντας τελεσίδικα τη Χρυσή Αυγή «εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα πολιτικού κόμματος». Η απόφαση αφορά συνολικά 42 κατηγορουμένους (18 πρώην βουλευτές για διεύθυνση ή ένταξη και 24 ως μέλη), ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί η ενοχή του Γιώργου Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και άλλων για σχετικές πράξεις (π.χ. επίθεση σε Αιγυπτίους αλιεργάτες), με παραγραφή ορισμένων πλημμελημάτων.

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ζητούν αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων για τους εντολείς τους. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρότασή της επί των αιτημάτων, πριν οι δικαστές αποφασίσουν ποια ελαφρυντικά θα αναγνωριστούν.

Η απόφαση επί των ελαφρυντικών είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα το ύψος των ποινών και το εάν ορισμένοι καταδικασθέντες θα οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχαν αναγνωριστεί ελαφρυντικά σε 13 κατηγορουμένους (κυρίως μετεφηβικής ηλικίας και πρότερος έντιμος βίος), μεταξύ των οποίων τέσσερις πρώην βουλευτές (Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης-Αβράμης, Νίκος Μίχος, Ευστάθιος Μπούκουρας) που είχαν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Εκκρεμεί επίσης η εισαγγελική έφεση που ζητά αυστηρότερες ποινές για 12 κατηγορουμένους (ηγετική ομάδα και πέντε για απόπειρα ανθρωποκτονίας Αιγύπτιου αλιεργάτη), όπου οι πρωτόδικες ποινές (π.χ. 13 έτη για διεύθυνση) μπορεί να φτάσουν τα 15 έτη κάθειρξης. Σήμερα παραμένουν έγκλειστοι ο Γιώργος Ρουπακιάς (ισόβια + 10 έτη), ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός (13 έτη), ενώ άλλοι πρώην βουλευτές είχαν αναστολή έως το εφετείο.

