Χρυσοχοΐδης: Αυστηροποίηση νόμου για την οπλοκατοχή και μόνιμο παράρτημα Ελληνικού FBI στην Κρήτη – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συνέντευξη του υπουργού

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στην Κρήτη και παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, εφ’ όλης της ύλης, με έμφαση στα ζητήματα οπλοκατοχής.

Η επίσκεψη έρχεται μία εβδομάδα μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα σε επεισόδιο που θυμίζει βεντέτα μεταξύ οικογενειών, αναζωπυρώνοντας συζητήσεις για την κουλτούρα της οπλοκατοχής στο νησί.

Δείτε ΕΔΩ τη συνέντευξη του υπουργού από την Κρήτη.

