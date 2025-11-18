Χρυσοχοΐδης: Στα Βορίζια είναι μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή, θα ανακοινώσει από την Κρήτη, την Πέμπτη 20/11/2025, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Βορίζια: Παραδόθηκε στις Αρχές ο αδελφός της 56χρονης

Μιλώντας ο κ. Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στην υπόθεση των Βοριζίων, την εγκληματικότητα γενικά, τις περιπολίες στους οικισμούς Ρομά αλλά και τη βία των ανηλίκων.

Για τα Βορίζια είπε: «η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από δω και πέρα. Όχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες (που φέρουν όπλα)» και προσέθεσε: «Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε», τόνισε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Στα Βορίζια είναι εγκληματικές ομάδες, μαφιόζοι, δεν είναι εγκλήματα τιμής».

Ερωτώμενος για το εάν πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις στα Βορίζια ή «εγκλήματα τιμής», όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Δεν είναι αυτό όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μαφιόζοι, οι οποίοι αναμετρώνται μεταξύ τους ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές, ποιος θα πάρει περισσότερα χωράφια αυθαίρετα, ποιος θα μοιράσει ναρκωτικά, ποιος θα εκβιάσει ποιον, πώς θα αρπάξουν επιδοτήσεις…».

Για δράση της αστυνομίας στην περιοχή ανέφερε πως μετά το περιστατικό με το τροχαίο στα Χανιά «αλλάξαμε την ηγεσία. Στα Χανιά τώρα δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ντόπιοι, άλλαξε και η αντίληψη των ανθρώπων και άλλαξε η συμπροφορά της αστυνομίας αλλά και των δικαστικών αρχών, των εισαγγελικών αρχών και τελικώς αρχίζει και επιβάλλεται η τάξη».

«Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα στην Κρήτη, αλλά εστίες με βαριά εγκληματικότητα»

«Υπάρχει μια συνολικότερη αντίληψη για τα πράγματα, αλλά όχι σε όλους. Είναι άδικο να το γενικεύουμε. Η Κρήτη έχει 8 εκατομμύρια επισκέπτες, 600.000 κατοίκους, δεν είχε ούτε μια ληστεία φέτος το καλοκαίρι, ούτε μια κλοπή. Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα, έχουμε αυτές τις εστίες οι οποίες όμως έχουν πολύ βαριά εγκληματικότητα. Κάποιοι γίνονται πολύ δυνατοί σε βάρος κάποιων άλλων. Η αστυνομία υπήρχε εκεί και κάνει καλή δουλειά αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό να πάνε να οργώνουν τα χωριά αλλά να διερευνήσουν τις εγκληματικές ομάδες», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Οι απάτες γίνονται κυρίως από Ρομά»

Για την εξάρθρωση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες, ο υπουργός ανέφερε πως «είναι μια μόδα όλο αυτό με τις απάτες. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και η αστυνομία κάνει μια προσπάθεια να ενημερώνει τους πολίτες. Είναι φοβερό που μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες, που είναι κυρίως Ρομά, από συνοικισμούς που οργανώνονται και στη συνέχεια εξαπατούν ηλικιωμένους ή παιδιά. Χρειάζεται προσοχή από όλους μας και δεύτερον υπάρχουν στο στόχαστρο και άλλες τέτοιες ομάδες. Υπάρχουν σε ορισμένους συνοικισμούς όπως είναι το Ζευγολατιό Κορινθίας, είναι πρωταθλητές. Είναι κακοποιοί κανονικοί. Και πόσα ακόμα μεμονωμένα γίνονται. Αλλά γίνεται καλή δουλειά».

«Σε ορισμένους οικισμούς της δυτικής Αττικής, πάρα πολύς κόσμος είναι στη φυλακή. Γιατί η δραστηριότητα των υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλη. Ουδέποτε υπήρχαν τόσες πολλές συλλήψεις και τόσες προφυλακίσεις από την αστυνομία».

Για το εάν γίνεται δουλειά στους οικισμούς Ρομά, ο υπουργός σημείωσε πως «από πριν 3 μέρες είναι η ΕΛΑΣ εδώ και στην Αττική. Είναι μέσα στους οικισμούς, περιπολούν, συνομιλούν με τους ανθρώπους».

«Έχουμε οχυρώσει όλη την Αττική με προσωπικό, με καλές υπηρεσίες, συλλαμβάνονται όλοι και προφυλακίζονται διότι άλλαξε ο νόμος με την υποδικία και την υποτροπή και άρα πας φυλακή όταν είσαι υπότροπος, ενώ μέχρι τώρα είχαμε 20 και 30 φορές υπότροπος και έξω. Όλο αυτά οδηγούν προς άλλες μορφές εγκλήματος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

