Χρυσοχοΐδης: Έρχεται απαγόρευση στα πατίνια για τους ανηλίκους

Αλλαγές στη νομοθεσία προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε για απάτες και ενδοοικογενειακή βία.

05 Μάι. 2026 9:36
Ριζικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA, ο υπουργός εξέφρασε την ξεκάθαρη προσωπική του θέση υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας τους στους δρόμους, υπογραμμίζοντας τον υψηλό κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων.

«Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά. Αν δεν υπάρχουν ειδικοί διάδρομοι αποκλειστικής κυκλοφορίας, ο κίνδυνος είναι τεράστιος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, διευκρινίζοντας πως η νέα ρύθμιση που συζητείται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ξεκαθαρίζει πως η χρήση πατινιών θα επιτρέπεται μόνο σε πλατείες και πεζόδρομους για ψυχαγωγία, και όχι για τη μετακίνηση των μαθητών προς τα σχολεία.

Τηλεφωνικές απάτες

Ο υπουργός χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες ως ένα «τεράστιο πρόβλημα» που απαιτεί άμεση επιχειρησιακή δράση. Όπως αποκάλυψε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη σύσκεψη για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας και την ενίσχυση των ερευνών.

«Δεν φτάνει μόνο η νομοθεσία, πρέπει να γίνουμε πιο δραστικοί επιχειρησιακά», ανέφερε, σημειώνοντας πως μέρος των δραστών προέρχεται από ομάδες που παλαιότερα επιδίδονταν σε κλοπές και ληστείες και πλέον στρέφονται στο ψηφιακό έγκλημα.

Για την ενδοοικογενειακή βία

Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός για την ενδοοικογενειακή βία, σημειώνοντας πως το περασμένο έτος καταγράφηκαν περισσότερες από 22.000 καταγγελίες, οι οποίες οδήγησαν σε 12.000 συλλήψεις. Περίπου 500 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ 15.000 γυναίκες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Panic Button στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη σταδιακή μείωση του φαινομένου εντός του 2026, τονίζοντας ότι η αστυνομία παραμένει σε πλήρη εγρήγορση για την προστασία των θυμάτων.

