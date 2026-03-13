Χρυσόστομος Στύλιος: Έξυπνα κτίρια με τεχνητή νοημοσύνη και IoT παρουσιάζει το ΙΝΒΙΣ στο 15ο Forum Ενέργειας στην Πάτρα

Με στόχο την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) συμμετέχει στο 15ο Forum Ενέργειας που πραγματοποιείται στην Πάτρα, παρουσιάζοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα αισθητήρων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Peloponnisos FM 103.9 και την εκπομπή «Όλα Λέγονται», ο διευθυντής του ΙΝΒΙΣ Χρυσόστομος Στύλιος εξήγησε πως οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν τη δημιουργία «ψηφιακών διδύμων» σε κτίρια. Πρόκειται για ψηφιακά μοντέλα που βασίζονται σε δεδομένα από αισθητήρες IoT και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία καταγράφουν και αναλύουν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραμέτρους, όπως η κατανάλωση ενέργειας, η ποιότητα του αέρα και οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο εσωτερικό ενός κτιρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, η τεχνολογία αυτή μπορεί να διαμορφώσει ιδανικές συνθήκες λειτουργίας για τους χρήστες των κτιρίων, εξασφαλίζοντας σωστή θέρμανση, επαρκή φωτισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στους χώρους αυτούς, μέσω του ελέγχου της ποιότητας του αέρα, του σωστού αερισμού αλλά και της παρακολούθησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των χρηστών των κτιρίων. Μέσα από ειδικές ψηφιακές εφαρμογές, μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας και τη συνολική περιβαλλοντική επίδοση των χώρων όπου εργάζονται ή εκπαιδεύονται, αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση της ενεργειακής συμπεριφοράς.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς επιτρέπει την αποφυγή άσκοπης λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης, φωτισμού ή κλιματισμού, μειώνοντας σημαντικά τη σπατάλη ενέργειας και το λειτουργικό κόστος.

Οι μελλοντικές εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας στοχεύουν κυρίως σε δημόσια κτίρια, όπως δημαρχεία, υπηρεσίες του Δημοσίου και βιομηχανικές μονάδες. Μέσω της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και πόρων, τα κτίρια αυτά μπορούν να μετατραπούν σε σύγχρονους, βιώσιμους και ασφαλείς χώρους που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ήδη, ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών αποδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητες αυτών των εφαρμογών. Μέσα από την εγκατάσταση αισθητήρων και την αξιοποίηση προηγμένων αλγορίθμων, το σχολικό κτίριο μετατρέπεται σε ένα «έξυπνο» περιβάλλον που παρακολουθεί και βελτιστοποιεί συνεχώς τη λειτουργία του.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΙΝΒΙΣ, η τεχνολογία αυτή μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών, συμβάλλοντας στην ενεργειακή εξοικονόμηση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.