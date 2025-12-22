Χρυσόστομος Στύλιος: «Το ΙΝΒΙΣ ως γέφυρα έρευνας και βιομηχανίας» ΒΙΝΤΕΟ

Στο Καστρίτσι, δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναπτύσσεται εδώ και 25 χρόνια ένα από τα πιο δυναμικά οικοσυστήματα εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τα δίκτυα 6G και την κυβερνοασφάλεια. Σε συνέντευξή του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, μιλά για τον ρόλο της έρευνας στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, τα μετρήσιμα αποτελέσματα της καινοτομίας και το όραμα για μια Δυτική Ελλάδα που διεκδικεί θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη της υψηλής τεχνολογίας.

– Κύριε Στύλιο, τι είναι το ΙΝΒΙΣ και τι ακριβώς κάνει;

Το ΙΝΒΙΣ ιδρύθηκε το 1998 στην Πάτρα. Ηταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η γέννηση του Ινστιτούτου έγινε όταν διαπιστώθηκε ότι τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την τεχνογνωσία που χρειαζόταν η ελληνική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, εκείνη την εποχή υπήρχε ένα ευρωπαϊκό έργο με μία βιομηχανία που βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν εύκολο με τις δομές που είχε το Πανεπιστήμιο να περάσει η τεχνολογία προς τα έξω. Επρεπε να φτιαχτεί ένα καινούργιο ερευνητικό Ινστιτούτο, και φτιάχτηκε το ΙΝΒΙΣ με πρόταση του πρώτου διευθυντή, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Γιώργου Παπαδόπουλου. Το ΙΝΒΙΣ σήμερα έχει κλείσει 25 χρόνια πορείας. Συνεργάζεται με βιομηχανίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο των Πατρών, ουσιαστικά όλης της Ελλάδας και της Ευρώπης, δημιουργώντας καινοτομία, δημιουργώντας τεχνολογικά αποτελέσματα τα οποία εφαρμόζονται είτε σε επιχειρήσεις είτε σε βιομηχανίες.



– Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που πραγματοποιεί το ΙΝΒΙΣ είναι να μεταφέρει τη θεωρητική ανάπτυξη της τεχνολογίας σε πρακτικό επίπεδο;

Ναι, ουσιαστικά είναι ένας ενδιάμεσος φορέας παραγωγής γνώσης του Πανεπιστημίου, την οποία μετουσιώνουμε σε εφαρμοσμένη έρευνα, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδεθεί με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

– Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους έχετε επικεντρώσει την έρευνά σας;

Η έρευνά μας αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε 7 σημαντικούς τομείς οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ετών μεταβάλλονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Ετσι, λοιπόν, επικεντρωνόμαστε αρκετά σε θέματα ευφυών συστημάτων, δηλαδή στις αρχές της Ρομποτικής, των κυβερνο-φυσικών συστημάτων, δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αλληλοσυνδέσουμε μεταξύ τους συσκευές στη βιομηχανία και οπουδήποτε αλλού, στην τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για αυτόνομα οχήματα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την υποστήριξη των βιομηχανικών διαδικασιών. Αλλος ένας τομέας είναι τα υλικά. Και πρόσφατα, την τελευταία διετία, έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα σε δύο ακόμα τομείς. Ο ένας τομέας είναι οι τεχνολογίες 6G και οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα. Και ένας ακόμα πιο σημαντικός τομέας είναι η κυβερνοασφάλεια, καθώς όλα πλέον αυτή τη στιγμή, όλα τα συστήματα στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, ακόμα κι εμείς οι ίδιοι, είμαστε διασυνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και κινδυνεύουμε από κακόβουλες ενέργειες.

Είμαστε ένας δημόσιος φορέας, εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας. Σήμερα στο Ινστιτούτο είμαστε δέκα μόνιμοι ερευνητές, αλλά το μεγάλο δυναμικό μας, είναι οι συνεργάτες μας. Εκτός από τους δέκα μόνιμους ερευνητές, έχουμε και άλλους 190 συνεργάτες, οι οποίοι ουσιαστικά δουλεύουν και παράγουν καινοτομία και τεχνολογία, δουλεύουν στο πλαίσιο του Ινστιτούτου σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ανταγωνιστικά έργα και χρηματοδοτούμενα προγράμματα, προφανώς. Οπότε, οι συνεργάτες αυτοί είναι που, σε συνεργασία με τους δέκα ερευνητές, παράγουν τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου.

– Μου είπατε στην αρχή ότι το ΙΝΒΙΣ παίζει έναν ρόλο διασύνδεσης μεταξύ της βασικής επιστημονικής έρευνας με την βιομηχανία. Αυτό πώς γίνεται πράξη;

Αυτή η συνεργασία ξεκινάει πολλές φορές από εμάς τους ίδιους, όταν διαπιστώνουμε κάποιες δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό το κάνουμε μέσα από τις σχέσεις που έχουμε με τις βιομηχανίες, ή από το μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Τους λέμε, υπάρχει αυτή η λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε εσάς. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο έργο το οποίο μπορεί να χρηματοδοτεί τη συνεργασία μας με τις επιχειρήσεις. Προτείνουμε συνεργασίες και αναπτύσσουμε καινούργιες υπηρεσίες, καινούργια προϊόντα που θα βοηθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Πολλές φορές έρχονται επιχειρήσεις και χτυπάνε την πόρτα μας. Ζητούν τη βοήθειά μας, για λύσεις, από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη.

– Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα που να δείχνουν την ταυτότητα του Ιδρύματος και του έργου που επιτελεί;

Υπάρχει μια βιομηχανία στο Αγρίνιο, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου καταφέραμε να φτιάξουμε το ψηφιακό της δίδυμο, δηλαδή το ακριβές αντίγραφο της κατανάλωσης ενέργειας στους φούρνους που έφτιαχνε τα προϊόντα της. Στη συνέχεια προτείναμε έξυπνους αλγορίθμους για τη μείωση και την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή να πετυχαίνει το ίδιο προϊόν, αλλά με λιγότερη ενέργεια. Και εξασφαλίσαμε αυτό το αποτέλεσμα να μπορούν να το παρακολουθούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διοίκηση και οι υπεύθυνοι παραγωγής από την Αθήνα που είναι η έδρα της εταιρείας, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν θα παρέμβει κανείς τρίτος μέσω συστημάτων κυβερνοασφάλειας.

Αντίστοιχα υπάρχουν συνεργασίες όχι μόνο με βιομηχανίες, αλλά και με οργανισμούς και φορείς της ευρύτερης περιοχής. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με δήμους, με περιφέρειες. Ενα πολύ πρόσφατο παράδειγμα αφορά ένα θέμα πολιτισμού. Ομάδα του ΙΝΒΙΣ κατάφερε να απεικονίσει σε 3D τον Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στην Ηλεία. Εκτός από την απεικόνιση μπορέσαμε να δούμε στοιχεία του μνημείου που έχουν χαθεί με την πάροδο του χρόνου και ταυτόχρονα να παρακολουθήσουμε με συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων, πώς μεταβάλλονται στοιχεία στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ετσι, λοιπόν, στόχος μας είναι, η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου να παράγει απτά αποτελέσματα και καινοτομίες που να μπορούν να αξιοποιηθούν από τις αντίστοιχες βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

– Ξέρετε, στο ευρύ κοινό πολλές φορές αυτά δείχνουν λίγο απόμακρα. Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, υψηλή τεχνολογία. Παρόλα αυτά ο ρόλος και η σημασία τους, είναι εξαιρετικά σημαντικές και για την τοπική ανάπτυξη αλλά και ευρύτερα για την εθνική οικονομία. Βρισκόμαστε στο σωστό μονοπάτι; Ακολουθούμε ως χώρα τις εξελίξεις γύρω από αυτούς τους κλάδους ή ακόμα βρισκόμαστε πίσω;

Σε αυτούς τους κλάδους είμαστε στην πρωτοπορία, μπορώ να πω. Είμαστε στην πρωτοπορία της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα έχουμε όλοι στα κινητά μας τηλέφωνα πολλές και διαφορετικές εφαρμογές. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο και βλέπουμε ταινίες και ξαφνικά, μια εφαρμογή μας προτείνει την τάδε ταινία. Αυτό έχει να κάνει με έξυπνους αλγορίθμους που τους έχουμε φτιάξει και τους έχουμε σχεδιάσει μηχανικοί διδάκτορες από το ΙΝΒΙΣ και από αντίστοιχα ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Είμαστε λοιπόν σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Είναι η εποχή που πρέπει να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ατού που έχουμε ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εχουμε ανθρώπους με πάρα πολλές γνώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι η μετουσίωση των ερευνητικών δυνατοτήτων σε υπηρεσίες και προϊόντα. Αρα, λοιπόν, μπορεί να ακούγονται εξωπραγματικά κάποιες φορές το AI, η ρομποτική και όλα αυτά, αλλά, είναι πράγματα που εμείς εδώ τα παράγουμε. Γι’ αυτό λέω ότι βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της έρευνας. Γι’ αυτό και έχουμε συνεργασίες στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, από την Κίνα και την Ιαπωνία, μέχρι την Αμερική.

– Πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε όλοι για το πολλά υποσχόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή. Σήμερα, πού βρίσκεται η Πάτρα;

Η Πάτρα έχει πάρα πολλές δυνατότητες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσει. Και όταν μιλάω για αξιοποίηση, εννοώ ότι το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να ανταγωνιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μόνο που χρειάζεται είναι η δημιουργία μιας ζώνης καινοτομίας, όπου θα μπορέσουν να αλληλοεπιδράσουν τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά Ινστιτούτα και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, για να μπορέσει πραγματικά να βρει το ρόλο της η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα στο καινούριο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η επόμενη δεκαετία είναι η δεκαετία της τεχνητής νοημοσύνης. Οπως μέχρι τώρα ήταν η δεκαετία του ψηφιακού μετασχηματισμού και του ίντερνετ, όπου είδαμε τις φοβερές εξελίξεις, από εδώ και πέρα είναι τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα 6G. Οπότε πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιου τύπου υποδομές, όπως είναι μια ζώνη καινοτομίας. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με όλους τους φορείς και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το πώς θα μετατρέψουμε την περιοχή σε κέντρο Τεχνολογικής Καινοτομίας.

– Ως διευθυντής του ΙΝΒΙΣ, ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια;

Για τα επόμενα χρόνια θέλουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες μας. Να συνεχίσουμε αυτά που ήδη κάνουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε να τα αξιοποιήσουμε την επόμενη πενταετία με καινούριους τεχνοβλαστούς που θα φέρουν προστιθέμενη αξία και στο Ινστιτούτο και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης θέλουμε να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές ερευνητικής κατεύθυνσης, π.χ. εφαρμογές στις αμυντικές τεχνολογίες ή εφαρμογές που θα μπορέσουν να άρουν τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στο οποίο δουλεύουμε ήδη και έχουμε αρκετά αποτελέσματα. Και εφαρμογές όπως είναι η ψηφιακή γεωργία και η ψηφιακή κτηνοτροφία, που θα βοηθήσουν περισσότερο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Και ένα επιπλέον όραμα είναι το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων να επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Ηδη επεκτεινόμαστε σε όλο τον δυτικό άξονα, όπως επίσης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, για να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι στο Ινστιτούτο αναζητούμε νέους ανθρώπους, νέους με πολλή όρεξη για δουλειά που θα έρθουν και θα συνεργαστούν μαζί μας για να δημιουργήσουμε και να παραγάγουμε καινοτομία και τεχνολογία για τη Δυτική Ελλάδα και για όλη τη χώρα.

– Κύριε Στύλιο, με ποιο τρόπο συμβάλλει το ΙΝΒΙΣ στην περιφερειακή ανάπτυξη;

Αυτή τη στιγμή στο Ινστιτούτο δουλεύουν πάνω από 190 άνθρωποι, οι οποίοι είναι εξειδικευμένο προσωπικό, απόφοιτοι των πανεπιστημίων της περιοχής, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές. Αυτό είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα ανάπτυξης. Αλλά το πιο μεγάλο είναι η προστιθέμενη αξία που παράγεται εδώ. Δηλαδή οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγονται εντός του Ινστιτούτο και τα οποία βελτιώνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών της περιοχής μας. Βασική μας επιδίωξη είναι η αξιοποίηση τεχνολογικών αποτελεσμάτων μέσα από πατέντες, μέσα από τεχνοβλαστούς. Εχουμε έναν τεχνοβλαστό, την AviSense.AI, που ιδρύθηκε πρόσφατα από ερευνητή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων που αφορά τον κλάδο της αυτόνομης οδήγησης. Η επιχείρηση αυτή έχει αναπτύξει τεχνογνωσία για λογισμικό αυτόνομων οχημάτων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συζητήσεις για μελλοντική συνεργασία με πολύ μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες θα έρθουν και θα αγοράσουν το λογισμικό που φτιάχνεται από την AviSense.AI στο ΙΝΒΙΣ για να το εφαρμόσουν μελλοντικά σε κάποιο αυτοκίνητο.

– Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό αυτό που μου λέτε τώρα. Αν κατάλαβα καλά, σήμερα στην Πάτρα, στο ΙΝΒΙΣ υπάρχει ένας τεχνοβλαστός ο οποίος έχει δημιουργήσει λογισμικό αυτόνομης οδήγησης;

Ουσιαστικά αυτό είναι. Η AviSense.AI βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης αυτού του λογισμικού, το οποίο επιδίωξη μας είναι, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα αυτοκίνητο.

– Αλλα παραδείγματα τα οποία σας κάνουν να αισθάνεστε και περήφανος, για το αποτέλεσμα;

Είμαι πάρα πολύ περήφανος για μια μεγάλη δραστηριότητα που ξεκίνησε τα τελευταία τρία χρόνια. Εχει να κάνει με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου στο σχεδιασμό των δικτύων επόμενης γενιάς, των 6G τεχνολογιών. Μιλάμε για τηλεπικοινωνίες και δίκτυα κινητών υπηρεσιών, όπου εκεί ενσωματώνεται τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή, το Ινστιτούτο έχει ένα ρόλο που είναι πρωταρχικός, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά, συντονίζοντας έξι χρηματοδοτούμενα έργα στις τεχνολογίες 6G της επόμενης γενιάς. Ολοι μας, στα κινητά μας έχουμε τεχνολογίες 4G και 5G, αλλά τώρα μιλάμε για την επόμενη γενιά. Το ΙΝΒΙΣ συντονίζει έργα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχει και σε πάρα πολλά αντίστοιχα. Είναι μια νησίδα αριστείας για τον συγκεκριμένο τομέα, που νιώθω πάρα πολύ περήφανος, όπως επίσης και για μια άλλη μεγάλη κατεύθυνση εντός του Ινστιτούτου και η οποία φαίνεται ότι θα αποτελεί πολύ βασικό αντικείμενο. Είναι η κυβερνοασφάλεια σε υποδομές και σε δίκτυα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερευνητικά αποτελέσματα εντός του Ινστιτούτου, τα οποία ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να μετουσιωθούν σε τεχνοβλαστό, έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν κατευθείαν στην αγορά.

