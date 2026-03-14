Χτυπήθηκε ελληνικό πλοίο από πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα, είναι καλά το πλήρωμα, 24 ναυτικοί, ανάμεσά τους 10 Έλληνες

Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. «Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

14 Μαρ. 2026 9:11
Pelop News

Ελληνικό πλοίο, συμφερόντων της Mαρίας Αγγελικούση, με Έλληνες ναυτικούς, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα, νωρίς το πρωί σήμερα (14.03.2026) ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (14.03.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του Ertnews. Από την επίθεση στο πλοίο που έπλεε ανοιχτά στην περιοχή Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Τα 24 μέλη του πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιπινέζοι και 1 Ρουμάνος) είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο δεν είχε φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το χτύπημα προκλήθηκε από μικρό πύραυλο ή από drone.

Ο υπουργός Ναυτιλίας εξήγησε πως το δεξαμενόπλοιο ήταν ναυλωμένο από τη Cevron και άφησε υπόνοιες για το ότι η επίθεση μπορεί να σχετίζεται με την απόφαση για τη μερική διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου για έναν μήνα.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:10 Επίθεση δέχτηκε η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Να σφυρίξει και πάλι το τρένο: Σφοδρές αντιδράσεις από φορείς για το ξαφνικό λουκέτο στον Οδοντωτό
9:50 Ολλανδία: Δυνατή έκρηξη και σοβαρές ζημιές σε εβραϊκό σχολείο
9:45 Αποκάλυψη Axios: Το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο
9:37 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές δηλώσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου
9:31 Δήμος Καλαβρύτων: Ικανοποίηση για τη βελτίωση επαρχιακής οδού Κέρτεζης
9:24 Θα κλείσουν οι πληγές;
9:18 Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, οδηγείται στον εισαγγελέα ο 23χρονος κατηγορούμενος
9:11 Χτυπήθηκε ελληνικό πλοίο από πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα, είναι καλά το πλήρωμα, 24 ναυτικοί, ανάμεσά τους 10 Έλληνες
23:57 Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές άρχισαν να βγάζουν τα ρούχα τους στον αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας! ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Ανησυχία στην Πάτρα: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπιασε φωτιά!
23:39 Γιατί και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «απορρίπτει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές, τονίζοντας: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»
23:21 Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα
22:59 Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα
22:51 Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ
22:40 Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ
22:31 «Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά
22:21 Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 «Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες
22:06 Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
