Χτυπήθηκε ελληνικό πλοίο από πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα, είναι καλά το πλήρωμα, 24 ναυτικοί, ανάμεσά τους 10 Έλληνες

Ελληνικό πλοίο, συμφερόντων της Mαρίας Αγγελικούση, με Έλληνες ναυτικούς, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα, νωρίς το πρωί σήμερα (14.03.2026) ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (14.03.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του Ertnews. Από την επίθεση στο πλοίο που έπλεε ανοιχτά στην περιοχή Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Τα 24 μέλη του πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιπινέζοι και 1 Ρουμάνος) είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο δεν είχε φορτίο κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το χτύπημα προκλήθηκε από μικρό πύραυλο ή από drone.

Ο υπουργός Ναυτιλίας εξήγησε πως το δεξαμενόπλοιο ήταν ναυλωμένο από τη Cevron και άφησε υπόνοιες για το ότι η επίθεση μπορεί να σχετίζεται με την απόφαση για τη μερική διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου για έναν μήνα.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, παρακολουθούμε την κατάσταση», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

