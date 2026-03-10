Cinderella: Δεν με απασχολεί αν ένας άντρας βγάζει λιγότερα λεφτά από μένα

Για τον άντρα που επιθυμεί να έχει στο πλευρό της μίλησε η Cinderella, εξηγώντας πως δεν την απασχολεί εάν θα βγάζει λιγότερα λεφτά από εκείνη.

Η Instagrammer έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τρίτη 10 Μαρτίου και τόνισε πως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να μην είναι αργόσχολος και να τα περιμένει όλα από εκείνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μητρότητα στην ηλικία των 20 και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Η Cinderella δήλωσε αρχικά για τον σύντροφο που θέλει να έχει δίπλα της: «Δεν με απασχολεί αν ένας άντρας βγάζει λιγότερα λεφτά από μένα. Εμένα με νοιάζει να μην είναι αργόσχολος. Αν πει ότι “ξέρεις τι, η Μαρία έχει λεφτά”, που μου έχει συμβεί τρεις φορές στη ζωή μου, “η Μαρία έχει λεφτά οπότε εγώ θα κάτσω σπίτι γιατί δεν με νοιάζει και θα πάω βόλτα και θα πληρώσει η Μαρία και το ενοίκιο και όλα”… Δεν μ’ αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί με εκμεταλλεύεσαι». Στη συνέχεια εξήγησε πως αυτό το διάστημα δεν είναι μόνη της και της αρέσει που ο σύντροφός της είναι ακομπλεξάριστος και δεν τον ενοχλεί η ενασχόλησή της με τα social media και ο έντονος χαρακτήρας της.

Όσον αφορά στον γιο που απέκτησε με τον τράπερ Ricta, επισήμανε: «Δεν έχω παντρευτεί. Έχω ένα παιδάκι 4 ετών, τον Βασίλη. Ήταν πολύ πολύ δύσκολο να είμαι νέα μαμά μέχρι να φτάσει δύο ετών. Και τώρα έχει άλλες δυσκολίες, αλλά μέχρι τα δύο δεν μιλάει, δεν καταλαβαίνεις τι θέλει, εκεί για μένα ήταν το πιο δύσκολο. Τώρα που έχουμε συνεννόηση, έχουμε τις δυσκολίες, αλλά μπορώ να τον πάρω μαζί μου. Τώρα ας πούμε αν ήταν εδώ, δεν θα ενοχλούσε, δεν θα ακουγόταν, θα έκανα τις δουλειές μου κανονικά. Ήταν δύσκολο που έγινε μαμά στα 20, η αλήθεια είναι, πολύ. Δηλαδή αλλιώς το έχεις στο μυαλό σου στην αρχή και αλλιώς είναι στην πράξη, προφανώς. Αλλά για τα δύσκολα εγώ γεννήθηκα, οπότε τα έχω φέρει όλα σε ισορροπία».

Επιπλέον, ανέφερε πως έχει πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του παιδιού της και εξήγησε πως θα έκανε γάμο και ένα ακόμη παιδί με έναν σύντροφο που θα θεωρεί τέλειο για εκείνη.

«Το 2025 έβγαλα λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο»

Πριν από λίγο καιρό, η Cinderella είχε δώσει συνέντευξη στον Fipster, στο κανάλι του στο Youtube, και είχε μιλήσει για τα χρήματα που βγάζει, αποκαλύπτοντας ότι τα ακαθάριστα έσοδα για το 2025 άγγιξαν το ποσό των 480.000 ευρώ.

«Έβγαλα λίγο πιο κάτω από μισό εκατομμύριο», είχε πει μεταξύ άλλων.

