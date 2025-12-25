CNN: Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία – «Ο κίνδυνος είναι πια πραγματικός»

Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς για το ενδεχόμενο μιας νέας ρωσικής εισβολής, με την ανεπάρκεια αυτή να μην περιορίζεται αποκλειστικά στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, που μεταφέρει τις ανησυχίες Βρετανών ακαδημαϊκών και ειδικών στην ασφάλεια.

Οι αναλυτές αυτοί, που όπως τονίζουν «δεν είναι πολεμοχαρείς», συγκεντρώθηκαν τον περασμένο μήνα στο Λονδίνο για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του απέναντι σε έναν πόλεμο που θεωρούν πιθανό μέσα στα επόμενα χρόνια. Η ετυμηγορία τους ήταν απαισιόδοξη: η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Royal United Services Institute (RUSI) και σε αυτό συμμετείχαν εν ενεργεία και απόστρατοι στρατιωτικοί, κυβερνητικοί και ΝΑΤΟϊκοί αξιωματούχοι, ερευνητές και επαγγελματίες της αμυντικής βιομηχανίας. Η κοινή τους αφετηρία ήταν η ευρέως αποδεκτή εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία προετοιμάζεται σοβαρά για το ενδεχόμενο άμεσης σύγκρουσης με την Ευρώπη.

CNN: Υπάρχει μόνο ένας τρόπος αποτροπής

Σύμφωνα με την ανάλυση, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αποφευχθεί ένας τέτοιος πόλεμος: η Ευρώπη να προετοιμαστεί τόσο καλά, ώστε η Ρωσία να γνωρίζει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης θα ηττηθεί. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η προετοιμασία αυτή δεν εξαντλείται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών — οι οποίες έτσι κι αλλιώς έχουν ήδη αυξηθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Το πραγματικό πρόβλημα, όπως σημειώνουν, είναι η απουσία αλλαγής νοοτροπίας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά στους πολίτες τους και να τους καταστήσουν σαφές ότι η εποχή κατά την οποία η Ευρώπη μπορούσε να αγνοεί την απειλή του πολέμου έχει τελειώσει.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κοινωνίες είναι πρόθυμες να κάνουν αυτή τη συζήτηση, αλλά οι κυβερνήσεις δεν αισθάνονται ακόμη αρκετά σίγουρες για να την ανοίξουν», δήλωσε ο Σαμ Γκριν, καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King’s College London.

Ο υβριδικός πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει

Όπως υπογραμμίζει το CNN, αυξάνεται η σύγκλιση απόψεων ότι η Ρωσία ήδη διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Δύσης. Οι ειδικοί αναφέρονται σε επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά αεροσκάφη και drones, σε παρεμβολές GPS στις χώρες της Βαλτικής, σε εκστρατείες παραπληροφόρησης και σε σαμποτάζ κρίσιμων υποδομών, τα οποία αποδίδονται στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες — κατηγορίες που η Μόσχα αρνείται.

«Ο κόσμος είναι τρομαγμένος, ειδικά καθώς όλα αυτά γίνονται όλο και πιο ορατά», σημειώνει ο Γκριν, προειδοποιώντας ότι είναι θέμα χρόνου ένα σοβαρό περιστατικό, ακόμη και με πολιτικό αεροσκάφος.

Η Βαλτική στο επίκεντρο των φόβων

Παρότι η Ρωσία δεν έχει επιτεθεί άμεσα σε χώρα του ΝΑΤΟ, οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό οφείλεται στον συσχετισμό δυνάμεων και όχι σε έλλειψη πρόθεσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά της Συμμαχίας εντός πέντε ετών, ενώ γερμανικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ορίζοντα έως το 2029.

Την ίδια στιγμή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά ξεκαθαρίζει πως «είναι έτοιμη» αν εκείνη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κοινή εκτίμηση στις χώρες της Βαλτικής είναι ότι μια επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη τριετία. Παρότι το ΝΑΤΟ έχει καταρτίσει σχέδια άμυνας, οι ίδιοι προειδοποιούν ότι αυτά βασίζονται σε δυνατότητες που σήμερα δεν υπάρχουν.

«Υπάρχει σχέδιο, αλλά όχι τα μέσα για να εφαρμοστεί», σημειώνει ο ανώτερος ερευνητής του RUSI, Τζακ Γουάτλινγκ, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη συνεχίζει να σχεδιάζει με βάση επιθυμίες και όχι την πραγματικότητα.

