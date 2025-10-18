CNN: Ο Τραμπ επιχειρεί διπλωματικό ντόμινο από τη Γάζα έως τη Μόσχα

Μία εβδομάδα πυκνών διπλωματικών κινήσεων έκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να κεφαλαιοποιήσει τη συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα ως αφετηρία για μια ευρύτερη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε ανάλυση του CNN, το ταξίδι-εξπρές του στη Μέση Ανατολή και η εμφάνισή του στην Κνεσέτ σηματοδότησαν την πρόθεση της Ουάσινγκτον να αναλάβει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τα όρια της περιοχής. «Πρέπει να τελειώσουμε με τη Ρωσία. Αυτό πρέπει να κάνουμε πρώτα», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον ειδικό απεσταλμένο για αποστολές ειρήνης Στιβ Γουίτκοφ.

Η περιοδεία του κατέληξε στην Ουάσινγκτον, όπου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την έγκριση αποστολής πυραύλων Tomahawk, ενόψει της αναμενόμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί, εκφράζοντας την ελπίδα «να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν» και επαναλαμβάνοντας τη θέση του για τερματισμό του πολέμου «εκεί που βρίσκονται οι γραμμές».

Παράλληλα, ο Τραμπ παρουσίασε τη συμφωνία της Γάζας ως «απόδειξη αξιοπιστίας» για την αμερικανική διπλωματία, δηλώνοντας ότι «το τραπέζι είναι πλέον σωστά στρωμένο» για επόμενες κινήσεις. Ωστόσο, η ευθραυστότητα της εκεχειρίας έγινε φανερή όταν καθυστέρησε η παράδοση των σορών ομήρων, προκαλώντας αντιδράσεις στο Ισραήλ. Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για πρακτικές δυσκολίες στην ανεύρεσή τους, χωρίς να αμφισβητούν την επιτυχία της απελευθέρωσης των 20 ζώντων αιχμαλώτων.

Το συντονισμό των επαφών έχουν αναλάβει ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, που διατηρούν δίαυλους επικοινωνίας με αραβικά κράτη και τη Χαμάς. Ο ίδιος ο Τραμπ επικοινώνησε εκ νέου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι «αν δεν τηρηθεί η συμφωνία, θα το αντιμετωπίσουμε».

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον δραστηριοποιείται και σε άλλα μέτωπα: ο Τραμπ εξουσιοδότησε τη CIA για επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, ενέκρινε οικονομική στήριξη ύψους 20 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων δασμών στην Κίνα, ενόψει της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Στο ουκρανικό, ο Ζελένσκι έθεσε εκ νέου το ζήτημα των Tomahawk, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να μετακινούνται. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε «ρεαλιστής», ενώ Αμερικανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ ανησυχεί για τις ανθρώπινες απώλειες και για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση ενόψει χειμώνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει τώρα σειρά επαφών κορυφής, με συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν «εντός δύο εβδομάδων» στη Βουδαπέστη και στη συνέχεια με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ασία. Όπως τόνισε, στόχος του είναι να έχει «κλείσει» το ουκρανικό πριν από τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πάντως εκτιμούν ότι η επιτυχία της Γάζας δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί σε μέτωπα όπως το ουκρανικό, όπου απουσιάζουν τα απαραίτητα «ανταλλάγματα» για τη Μόσχα.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Τραμπ δεν δίστασε να ζητήσει ακόμη και «προεδρική χάρη» για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Κνεσέτ, λέγοντας σκωπτικά: «Πούρα και σαμπάνια, ποιος νοιάζεται γι’ αυτά;». Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, δεν υπάρχουν αντίστοιχοι μοχλοί πίεσης, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Παρά τα εμπόδια, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, με προετοιμασία πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας και βήματα ανοικοδόμησης. Ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να μετατρέψει την πρόσφατη επιτυχία σε διπλωματική εκτόξευση, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση: «Με έχουν παίξει οι καλύτεροι σε όλη μου τη ζωή — και τα κατάφερα πολύ καλά».

