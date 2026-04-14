Conde Nast Traveller: Αυτή είναι η σχεδόν… άγνωστη ελληνική παραλία που προτείνει για σπέσιαλ εμπειρία

14 Απρ. 2026 23:57
Είναι μεγάλη αλήθεια ότι η Ελλάδα με τις ομορφιές της, τον ήλιο και θάλασσα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και εκατοντάδες κατοικημένα αλλά και ακατοίκητα νησιά, εξακολουθεί να προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους αναζητούν παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Έδεσσα: Η υδάτινη πόλη, τι να δείτε

Σύμφωνα με το Conde Nast Τraveller, πέρα από τις γνωστές ακτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε καλοκαίρι, υπάρχουν λιγότερο προβεβλημένες αμμουδιές που συνδυάζουν απομόνωση, καθαρά νερά και αυθεντική εμπειρία.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κιμώλου, ανάμεσα σε αυτές προτείνεται η παραλία Πράσσα της Κιμώλου που, όπως αναφέρει το ταξιδιωτικό μέσο, «ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της. Το νησί διατηρεί χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προσφέροντας μια πιο ήσυχη εμπειρία σε σύγκριση με άλλους προορισμούς των Κυκλάδων, ενώ οι παραλίες του παραμένουν λιγότερο πολυσύχναστες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παραλία κερδίζει την παγκόσμια αναγνώριση. Ήδη από το 2025 θεωρήθηκε μια από τις καθαρότερες παραλίες από αμερικανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και το CNN, με μια διάκριση που προβλήθηκε διεθνώς αφού είχε βασιστεί σε πάνω από 2,4 εκατομμύρια κριτικές.

23:39 Η κίνηση «κλειδί» για το πρωινό, η οποία «δίνει» ύψος στα παιδιά
23:21 Αν μάθετε να περπατάτε σαν Ιάπωνας, τότε θα βελτιώστε την υγεία σας μόλις σε 30 λεπτά
23:01 Πάτρα: Ξέσπασε φωτιά, μεγάλη η ανησυχία και άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
22:48 Wall Street Journal: Το σχέδιο της Ευρώπης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
22:39 Θάνατος 19χρονης: «Την έχουμε παρατήσει μόνη της», το SMS που πρόδωσε τους τρεις άνδρες
22:24 Καταπέλτης το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διαρροή στη Βιολάντα, που προκάλεσε την έκρηξη
22:15 Βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στην Γλυφάδα, έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, ΦΩΤΟ
22:07 Κατήγγειλε ότι ο πατριός της ασέλγησε σε βάρος της, ενώ κοιμόταν
21:58 «Πρώην αθλητής, χωρίς δελτίο», η θέση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τον 26χρονο που συνελήφθη
21:50 Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες, έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, ΒΙΝΤΕΟ
21:40 Γάζα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων
21:28 Ουάσιγκτον: Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
21:21 Αιγιάλεια: Νέος ξυλοδαρμός και μεγάλη ανησυχία για «σκληρό» περιστατικό βίας
21:06 Καρανίκας: «Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση, στην κοσμάρα της»
20:59 «Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά
20:43 Από την Πάτρα θα ριχτεί «φως» στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς
20:31 «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying, κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια», αποκαλυπτικός ο Κώστας Μαρτάκης
20:21 Τσοπάνογλου στον Peloponnisos FM: «Ο μεγάλος στόχος της Μεσίρη είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2028»
20:11 Συγκλονιστικό το «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη: «Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα», ΒΙΝΤΕΟ
