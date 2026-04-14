Conde Nast Traveller: Αυτή είναι η σχεδόν... άγνωστη ελληνική παραλία που προτείνει για σπέσιαλ εμπειρία

Είναι μεγάλη αλήθεια ότι η Ελλάδα με τις ομορφιές της, τον ήλιο και θάλασσα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και εκατοντάδες κατοικημένα αλλά και ακατοίκητα νησιά, εξακολουθεί να προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους αναζητούν παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Έδεσσα: Η υδάτινη πόλη, τι να δείτε

Σύμφωνα με το Conde Nast Τraveller, πέρα από τις γνωστές ακτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε καλοκαίρι, υπάρχουν λιγότερο προβεβλημένες αμμουδιές που συνδυάζουν απομόνωση, καθαρά νερά και αυθεντική εμπειρία.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κιμώλου, ανάμεσα σε αυτές προτείνεται η παραλία Πράσσα της Κιμώλου που, όπως αναφέρει το ταξιδιωτικό μέσο, «ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της. Το νησί διατηρεί χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προσφέροντας μια πιο ήσυχη εμπειρία σε σύγκριση με άλλους προορισμούς των Κυκλάδων, ενώ οι παραλίες του παραμένουν λιγότερο πολυσύχναστες».

Kimolos is a hidden gem in the Cyclades, boasting stunning beaches and crystal-clear waters. Explore Prassa Beach for its soft white sand and vibrant colors. Don’t miss out on this paradise!https://t.co/9O4xd4jbyw pic.twitter.com/10vQXYNbEv — Greek Boston (@GreekBoston) January 19, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παραλία κερδίζει την παγκόσμια αναγνώριση. Ήδη από το 2025 θεωρήθηκε μια από τις καθαρότερες παραλίες από αμερικανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και το CNN, με μια διάκριση που προβλήθηκε διεθνώς αφού είχε βασιστεί σε πάνω από 2,4 εκατομμύρια κριτικές.

