COP29: Διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον στα ΥΑΠ της Ελλάδας

Το πολύ ισχυρό ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) στην Ελλάδα εξέφρασαν ξένοι επενδυτικοί όμιλοι κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), στο πλαίσιο της φετινής Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα, COP29, που διεξάγεται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν από τις 11 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου, στο Ελληνικό Περίπτερο της COP29 και ξεκίνησε με συζήτηση (fireside chat) ανάμεσα στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, την Υπουργό Ενέργειας του Βελγίου, Tinne Van der Straeten, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της WindEurope Giles Dickson, με συντονιστή τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ, Rikard Scoufias.

Η κα. Σδούκου αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα της ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ, θέτοντας ως προτεραιότητες την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα επισημοποιήσει τις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα έργα, την επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, και την έγκαιρη συλλογή των δεδομένων από τις επικείμενες ανεμολογικές και βυθομετρικές έρευνες.

Στη δική της τοποθέτηση, η κα. Van der Straeten ανέδειξε τη σημασία των υπεράκτιων αιολικών για το Βέλγιο, μια χώρα με ισχυρή βιομηχανία αλλά δίχως εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Η Υπουργός εξήγησε πως παρά τη μικρή ακτογραμμή του Βελγίου, η χώρα της έχει επιτύχει ήδη να αναπτύξει υπεράκτια αιολικά πάρκα ισχύος 2,2GW, κατέχοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την αιολική δυναμικότητα ανά πολίτη. Επόμενος στόχος του Βελγίου, κατά την κα. Van der Straeten, είναι να τριπλασιάσει αυτήν τη δυναμικότητα, εκμεταλλευόμενο τα πολλαπλά οφέλη του κλάδου: «Από την κατασκευή και τη συντήρηση των υπεράκτιων αιολικών μέχρι τις πιστοποιήσεις και την εκπαίδευση προσωπικού πάνω στο αντικείμενο, τα ΥΑΠ μπορούν να αναπτύξουν μια ολόκληρη νέα οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη των έργων για τη διασφάλιση της επιτυχίας τους.

Στην ανάγκη οι διαγωνισμοί για offshore αιολικά να σχεδιάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια, ακολουθώντας το μοντέλο CfD που παρέχει στους επενδυτές τις αναγκαίες εξασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση των έργων, αναφέρθηκε ο CEO της WindEurope, Giles Dickson. Επισήμανε ακόμη ότι η δυναμικότητα που δημοπρατείται κάθε χρόνο στην Ευρώπη οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες της βιομηχανίας, και ότι τα μικρά αλλά ξεκάθαρα βήματα είναι προτιμότερα από πιο μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις.

Από την πλευρά των επενδυτών που συμμετείχαν στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης, το οποίο συντόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, ξεχώρισαν οι δηλώσεις των εκπροσώπων της Masdar και της Iberdrola που επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά.

«Αξιοποιώντας την εξειδίκευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο χώρο θέλουμε να επεκταθούμε στα υπεράκτια αιολικά», τόνισε ο Chief Operation Officer της Masdar, Abdulaziz Alobaidli, εγκωμιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα. «Τα κεφάλαια υπάρχουν, αλλά ο ανταγωνισμός διεθνώς είναι πολύ μεγάλος, ειδικά για επενδύσεις όπως τα ΥΑΠ που απαιτούν περισσότερα κεφάλαια συγκριτικά με τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ». Σύμφωνα με τον κ. Alobaidli, η Masdar σχεδιάζει να δημιουργήσει δυναμικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων από υπεράκτια αιολικά και φωτοβολταϊκά σε Ελλάδα και Ισπανία, ύψους 6GW, στο πλαίσιο του φιλόδοξου εταιρικού στόχου για δυναμικότητα 100GW σε ανανεώσιμες μέχρι το 2030.

Στην ελκυστική επενδυτική προοπτική της Ελλάδας αναφέρθηκε και ο Gonzalo Saenz de Miera, Global Director of Climate Change and Alliances at the Chairman’s Area της Iberdrola, με 20ετή παρουσία στην εγχώρια αγορά των χερσαίων αιολικών. Ο κ. de Miera ανέδειξε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα στον τομέα των ΥΑΠ, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τρεις βασικές προϋποθέσεις για να προσελκύσει περαιτέρω επενδυτικό ενδιαφέρον: Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου κατά τη φάση της ανάπτυξης, σχήματα στήριξης από την Πολιτεία και σαφήνεια ώστε να διευκολύνεται η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων, και δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας. «Η ανταγωνιστικότητα ενός επενδυτή εξασφαλίζεται όταν παράγει ενέργεια εκεί που αυτή είναι φθηνότερη», τόνισε. Ο κ. de Miera επισήμανε επίσης ότι ο ισπανικός όμιλος μέσα στην επόμενη τριετία σκοπεύει να επενδύσει συνολικά 15 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ, εκ των οποίων το 55% στην αγορά των offshore.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωσταντίνος Μαύρος, ανέφερε ότι το υπό ανάπτυξη πιλοτικό έργο ΥΑΠ στην Αλεξανδρούπολη θα δώσει τον τόνο για τις επόμενες επενδύσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και οι σχετικές μελέτες (βυθού, περιβαλλοντικές, κ.λπ.), εκτιμώντας ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες αναμένεται η έναρξη υλοποίησής του.

Τέλος, η Director Group Research & Development της DNV, Astrid Rusås Kristoffersen, εκτίμησε ότι το 72% της συνολικής ζήτησης για πράσινη ενέργεια μέχρι το 2050, θα αφορά σε αιολικά πάρκα – χερσαία και υπεράκτια, είτε σταθερής βάσης είτε πλωτά. Τόνισε ωστόσο ότι κομβικό ρόλο στο εγχείρημα θα διαδραματίσει η χωρητικότητα των δικτύων που θα πρέπει να σχεδιαστούν εγκαίρως, καθώς πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις, απαραίτητες για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Μεγάλη έμφαση έδωσε επίσης σε θέματα προστασίας ψηφιακών δεδομένων και κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στον τομέα αυτόν η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News