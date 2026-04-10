Copernicus: Σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών, προειδοποίηση για νέο φαινόμενο Ελ Νίνιο

Σήμα κινδύνου από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την κλιματική κρίση. Ο φετινός Μάρτιος καταγράφηκε ως ο δεύτερος θερμότερος στην ιστορία της Ευρώπης.

10 Απρ. 2026 9:19
Σε κατάσταση συναγερμού θέτουν την επιστημονική κοινότητα τα νέα δεδομένα της υπηρεσίας Copernicus, καθώς η θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών προσέγγισε τον περασμένο μήνα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την πιθανή επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του παρατηρητηρίου, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των υδάτων (εξαιρουμένων των πόλων) ανήλθε στους 20,97°C, μόλις ένα δέκατο του βαθμού χαμηλότερα από το απόλυτο ρεκόρ του Μαρτίου του 2024. Οι μετρήσεις του Απριλίου δείχνουν ότι η ανοδική τάση συνεχίζεται αμείωτη.

Η απειλή του Ελ Νίνιο 

Οι κλιματολόγοι επισημαίνουν ότι η μετάβαση σε συνθήκες Ελ Νίνιο –του κυκλικού φαινομένου που θερμαίνει τα ύδατα του Ειρηνικού– έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκτιμά πως οι πιθανότητες εμφάνισης του φαινομένου έως τον Ιούλιο ανέρχονται σε 40%, ενώ παράλληλα εξασθενεί το αντίστροφο ψυχρό φαινόμενο, Λα Νίνια.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Μάρτιος του 2026 κατατάσσεται ως ο τέταρτος θερμότερος ιστορικά, με τη μέση θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 13,94°C. Η τιμή αυτή είναι κατά 1,48°C υψηλότερη από τον προβιομηχανικό μέσο όρο (1850-1900), γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των πιέσεων που δέχεται το κλιματικό σύστημα.

Η εικόνα σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η Ευρώπη παραμένει η ήπειρος που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό παγκοσμίως. Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ήπειρο, με τις χώρες της Βαλτικής, τη Σκανδιναβία και τη βορειοδυτική Ρωσία να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από τους μέσους όρους.

Παράλληλα, πρωτοφανή πρώιμα κύματα καύσωνα έπληξαν τις δυτικές ΗΠΑ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 44°C. Ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus, υπογράμμισε πως τα συνδυαστικά δεδομένα συνθέτουν την εικόνα ενός πλανήτη υπό συνεχή και αυξανόμενη κλιματική πίεση.

