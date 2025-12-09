Copernicus: Το 2025 θα είναι το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος ever

Το 2025 αναμένεται να κλείσει ως η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά στην ιστορία των μετρήσεων, ισοφαρίζοντας πιθανότατα το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S).

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2025 ήταν 0,60°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και 1,48°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα (1850-1900). Μόνο το 2024 παραμένει ελαφρώς θερμότερο.

Ο Νοέμβριος 2025 κατετάγη τρίτος θερμότερος Νοέμβριος ever, μετά τους Νοεμβρίους του 2023 και του 2024, με μέση θερμοκρασία 14,02°C, δηλαδή 0,65°C πάνω από τον μέσο όρο 1991-2020.

Η τριετία 2023-2025 είναι πιθανό να ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο του +1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή – το ανώτατο όριο που είχε τεθεί ως φιλόδοξος στόχος στη Συμφωνία του Παρισιού.

«Η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά», επισημαίνει ο Copernicus, αναφέροντας ως παράδειγμα τους καταστροφικούς τροπικούς κυκλώνες στη Νοτιοανατολική Ασία τον Νοέμβριο.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, διευθύντρια του C3S, τόνισε: «Αυτά τα ορόσημα δεν είναι στατιστικά – αντανακλούν την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε τη μελλοντική υπερθέρμανση είναι η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Τα υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα θερμοκρασίας τον Νοέμβριο καταγράφηκαν ιδιαίτερα στον βόρειο Καναδά, κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό και σε όλη την Ανταρκτική.

