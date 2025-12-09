Copernicus: Το 2025 θα είναι το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος ever

Ο Νοέμβριος 2025 ήταν ο τρίτος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.

Copernicus: Το 2025 θα είναι το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος ever
09 Δεκ. 2025 9:30
Pelop News

Το 2025 αναμένεται να κλείσει ως η δεύτερη ή τρίτη θερμότερη χρονιά στην ιστορία των μετρήσεων, ισοφαρίζοντας πιθανότατα το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S).

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2025 ήταν 0,60°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και 1,48°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα (1850-1900). Μόνο το 2024 παραμένει ελαφρώς θερμότερο.

Ο Νοέμβριος 2025 κατετάγη τρίτος θερμότερος Νοέμβριος ever, μετά τους Νοεμβρίους του 2023 και του 2024, με μέση θερμοκρασία 14,02°C, δηλαδή 0,65°C πάνω από τον μέσο όρο 1991-2020.

Η τριετία 2023-2025 είναι πιθανό να ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο του +1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή – το ανώτατο όριο που είχε τεθεί ως φιλόδοξος στόχος στη Συμφωνία του Παρισιού.

«Η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και πιο καταστροφικά», επισημαίνει ο Copernicus, αναφέροντας ως παράδειγμα τους καταστροφικούς τροπικούς κυκλώνες στη Νοτιοανατολική Ασία τον Νοέμβριο.

Η Σαμάνθα Μπέρτζες, διευθύντρια του C3S, τόνισε: «Αυτά τα ορόσημα δεν είναι στατιστικά – αντανακλούν την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε τη μελλοντική υπερθέρμανση είναι η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Τα υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα θερμοκρασίας τον Νοέμβριο καταγράφηκαν ιδιαίτερα στον βόρειο Καναδά, κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό και σε όλη την Ανταρκτική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ