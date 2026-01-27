Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού

Η πρώτη καρναβαλική εκδήλωση στον νέο πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος είναι γεγονός!

Το περασμένο Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο πεζόδρομος πήρε καρναβαλική ζωή, με τα 76 πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού να εντυπωσιάζουν κοινό και επιτροπή, με τις ευφάνταστες και πρωτότυπες δημιουργίες τους.

Για περίπου τρεισήμισι ώρες, ο νέος πεζόδρομος από το ύψος της Πατρέως έως την οδό Φιλοποίμενος γέμισε με χρώμα, κέφι και δημιουργικότητα και μεταμορφώθηκε σε μια ζωντανή καρναβαλική σκηνή.

Τα πληρώματα συμμετείχαν στη δράση «Cubbez», διαγωνιζόμενα σε τρία περιστρεφόμενα κουτιά, τα οποία τοποθετούνταν σε κάθετη σωλήνα. Μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς και περιστροφές, δημιουργούσαν εναλλασσόμενες παραστάσεις, προσφέροντας στο κοινό μοναδικά οπτικά αποτελέσματα και απρόβλεπτες σκηνικές συνθέσεις.

Η δράση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας ότι ο νέος πεζόδρομος της Μαιζώνος μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα πολιτιστικών και καρναβαλικών εκδηλώσεων.

