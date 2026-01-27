Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού

Με χρώμα, δημιουργικότητα και έντονο καρναβαλικό παλμό εγκαινιάστηκε ο νέος πεζόδρομος της Μαιζώνος, φιλοξενώντας την πρώτη καρναβαλική δράση με τη συμμετοχή των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού.

Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού
27 Ιαν. 2026 12:08
Pelop News

Η πρώτη καρναβαλική εκδήλωση στον νέο πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος είναι γεγονός!

Το περασμένο Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο πεζόδρομος πήρε καρναβαλική ζωή, με τα 76 πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού να εντυπωσιάζουν κοινό και επιτροπή, με τις ευφάνταστες και πρωτότυπες δημιουργίες τους.

Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού

Για περίπου τρεισήμισι ώρες, ο νέος πεζόδρομος από το ύψος της Πατρέως έως την οδό Φιλοποίμενος γέμισε με χρώμα, κέφι και δημιουργικότητα και μεταμορφώθηκε σε μια ζωντανή καρναβαλική σκηνή.

Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού

Τα πληρώματα συμμετείχαν στη δράση «Cubbez», διαγωνιζόμενα σε τρία περιστρεφόμενα κουτιά, τα οποία τοποθετούνταν σε κάθετη σωλήνα. Μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς και περιστροφές, δημιουργούσαν εναλλασσόμενες παραστάσεις, προσφέροντας στο κοινό μοναδικά οπτικά αποτελέσματα και απρόβλεπτες σκηνικές συνθέσεις.

Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού

Η δράση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας ότι ο νέος πεζόδρομος της Μαιζώνος μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό πυρήνα πολιτιστικών και καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού Cubbez: Καρναβαλική πρεμιέρα στον νέο πεζόδρομο της Μαιζώνος με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ