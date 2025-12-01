Cyber Monday: Δεύτερη ευκαιρία προσφορών, τι να προσέξετε

Οδηγός από Συνήγορο Καταναλωτή για την σημερινή Cyber Monday.

Cyber Monday: Δεύτερη ευκαιρία προσφορών, τι να προσέξετε
01 Δεκ. 2025 9:53
Η Cyber Monday, η Δευτέρα μετά τη Black Friday, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία ημέρα για ψηφιακές αγορές παγκοσμίως, με εκατομμύρια καταναλωτές να στρέφονται σε εκπτώσεις για ηλεκτρονικά είδη, λογισμικά και συνδρομές.

Παγκοσμίως, αναμένεται ρεκόρ 13,3 δισ. δολαρίων σε online πωλήσεις, με έμφαση σε tech gadgets. Στην Ελλάδα, έρευνα της EY δείχνει ότι 68% των αγορών αφορούν τεχνολογία και 61% μόδα, συχνά μέσω mobile. Συμβουλές από TechRadar: Ετοιμαστείτε για εναλλακτικά προϊόντα αν το επιθυμητό δεν έχει καλύτερη έκπτωση, και ψωνίστε off-peak ώρες (πρωί ή βράδυ) για ταχύτερες συναλλαγές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας προειδοποιούν για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς η εντατική καταναλωτική δραστηριότητα ευνοεί παραπλανητικές πρακτικές.

Η σημασία της έρευνας πριν την αγορά

Πριν πατήσετε «αγορά», ελέγξτε την εγκυρότητα των εκπτώσεων. Πολλές φορές οι «μεγάλες μειώσεις» βασίζονται σε τεχνητές αυξήσεις τιμών λίγες εβδομάδες πριν, σύμφωνα με ειδικούς όπως η Andrea Woroch από τη Visa. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως ιστορικό τιμών σε sites όπως το Keepa ή το CamelCamelCamel για Amazon, ή εφαρμογές ειδοποιήσεων που στέλνουν ειδοποιήσεις όταν πέσει η τιμή. Στην Ελλάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει ελέγχους για πραγματικές προσφορές, με πρόστιμα σε περιπτώσεις παραπλάνησης.

Ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι online συναλλαγές απαιτούν προσοχή: Αποφύγετε sites χωρίς σαφή στοιχεία επικοινωνίας ή SSL πιστοποιητικό (https://). Προτιμήστε γνωστά καταστήματα όπως Amazon, Best Buy ή ελληνικά e-shops με εγγυήσεις. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά χρήση καρτών με όρια συναλλαγών και αποφυγή δημόσιων Wi-Fi. Σε περίπτωση απάτης, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, με τον προμηθευτή να καλύπτει τα έξοδα επιστροφής εκτός αν ενημερωθείτε εκ των προτέρων.

Κοινές παγίδες και πώς να τις αποφύγετε

  • Κρυφά κόστη: Έξοδα αποστολής ή προμήθειες πληρωμής εμφανίζονται συχνά στο τέλος. Διαβάστε όρους πριν ολοκληρώσετε.
  • Καθυστερήσεις παράδοσης: Η υψηλή ζήτηση μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις – ελέγξτε πολιτικές παράδοσης και tracking.
  • Ασαφείς περιγραφές προϊόντων: Αποφύγετε αγορές χωρίς λεπτομέρειες, φωτογραφίες και κριτικές.
  • Ψευδείς προωθήσεις σε social media: Μην εμπιστεύεστε links από αγνώστους – πηγαίνετε απευθείας στο επίσημο site.

Για διαφορές, απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του. Με σωστή προετοιμασία, η Cyber Monday μπορεί να γίνει συμφέρουσα εμπειρία.

