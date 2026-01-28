Δ. Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Μεγάλη επιτυχία η Εθνική Ανδρών, νιώθω χαρά για την Αφροδίτη»

Ο θρύλος του ελληνικού πόλο και νυν παίκτης του ΟΠΑΘΑ, Δημήτρης Μπιτσάκος, μίλησε χθες στον Peloponnisos FM 103.9 για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ανδρών, αλλά και για την παρουσία της κόρης του στην Εθνική Ομάδα Γυναικών.

«Θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ανδρών το χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Μπιτσάκος και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Αυτή η συνέπεια δείχνει τη δουλειά που γίνεται στις υποδομές μας».

Παράλληλα, ως πατέρας, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την παρθενική παρουσία της κόρης του, Αφροδίτης, στην αποστολή της Εθνικής Γυναικών, η οποία βρίσκεται στην Πορτογαλία.

«Πρώτα απ’ όλα είναι μεγάλη τιμή για την ίδια, αλλά και για την οικογένειά της, το γεγονός ότι μόλις στα 15 της χρόνια βρίσκεται στην Εθνική Γυναικών, γράφοντας ιστορία», υπογράμμισε και κατέληξε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν, της εύχομαι υγεία και να πετύχει όλα της τα όνειρα και πιστεύω οτι η Πάτρα θα συνεχίσει να βγάζει πολλά ταλέντα».

