Δ. Ελλάδα: Τον Απρίλιο 1.420 κλήσεις για παρκάρισμα, τα εμπόδια και η παραβατικότητα στους δρόμους

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δόθηκε στη δημοσιότητα ο μηνιαίος απολογισμός για θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών, καταγράφοντας συνολικά 1.420 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τον μήνα Απρίλιο του 2026.

Αναλυτικά, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Άμεσης Δράσης στις περιοχές Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με βασικό στόχο την προστασία της απρόσκοπτης μετακίνησης πεζών, οδηγών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στάση και στάθμευση σε εισόδους και εξόδους πεζοδρόμων ή πάνω σε αυτούς, όπου βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις.

Τέλος ακολούθησαν 480 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες, ποδηλατοδρόμους και χώρους

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

Ειδικότερα,

Είδος παράβασης

Αριθμός

• Στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που

προορίζονται, για πεζούς και ποδηλατοδρόμους 480

• Στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων και πάνω

σ’ αυτούς 666

• Στάση και στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε

ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευσης

αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ + ειδικούς χώρους στάθμευσης

οχημάτων ΑμεΑ, εντός υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης 137

• Στάση και στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών και σε απόσταση μικρότερη

από πέντε μέτρα από αυτές 68

• Ηχορύπανση, από θορύβους που προκαλούνται από τα πάσης φύσεως

κυκλοφορούντα οχήματα 40

• Παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 29

Παρακαλούμε, να τηρείται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να σέβεστε

τους πολίτες ως προς την ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνησή τους.

Θεωρούμε σημαντικό να σεβόμαστε τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως

οι συμπολίτες μας ΑμεΑ, για τους οποίους απαιτούνται ειδικότερες

συνθήκες κατά τις μετακινήσεις τους.

Οι τροχονομικοί έλεγχοι για την ελευθερία κίνησης πολιτών θα συνεχίζουν

να εφαρμόζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την Δυτική Ελλάδα».

