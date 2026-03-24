Δ. Κουρέτας: Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο»

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Πατρινός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας πήρε θέση για την αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών. Πώς κατασκευάστηκε, πόσο κόστισε και τι ειπώθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Φλωρίδη

24 Μαρ. 2026 20:02
Θέση για την αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών, πήρε ο Πατρινός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής:

«Με ενημέρωσαν πριν λίγο ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο υπουργός κύριος Φλωρίδης σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας που γίνεται η δίκη των Τεμπών. Και επειδή διέκρινα κάποια περίεργα λόγια θέλω να γράψω όπως κάνω πάντοτε άλλωστε .

Το καλοκαίρι του 2024 δέχθηκα ένα τηλέφωνο από τον υπουργό κύριο Φλωρίδη και με παρακάλεσε να βρω κάποια αίθουσα για να γίνει η δίκη . Του υπέδειξα κάποιες αίθουσες και μετά από επίσκεψη κλιμακίου του υπουργείου επελέγη η αίθουσα που ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με προσωπική επιλογή του υπουργού ο οποίος με ευχαρίστησε.

Μετά ξεκίνησαν επικοινωνίες με φυσικό τρόπο και τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον γενικό του υπουργείου και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Επελέγη η λύση της τριμερούς προγραμματικής μεταξύ υπουργείου πανεπιστήμιου και περιφέρειας για να κατασκευαστεί η αίθουσα όπως προέβλεπε ο νόμος για τέτοια θέματα .

Πρακτικά η αίθουσα ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.Με συνεχείς συσκέψεις αποφασίστηκε να χρηματοδοτήσει το υπουργείο την περιφέρεια να φτιάξει την αίθουσα και όταν λήξει η δίκη να επιστραφεί στο πανεπιστήμιο.

Η μελέτη με τους ειδικούς όρους ασφαλείας οι οποίοι υποδείχθηκαν από το υπουργείο και την αστυνομία αποτυπώθηκαν στην μελέτη με την απόλυτη έγκριση του υπουργού και το έργο δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο πήρε μια εταιρεία με έκπτωση 15%. Το συνολικό κόστος ήταν 1.3 εκατομμύρια ευρώ λόγω ειδικών κατασκευών ασφαλείας ( υποκλοπές, δημιουργία περιβάλλοντος χώρου με ειδικό φράχτη κλπ) , οι οποίες κατασκευές εγκρίθηκαν από το υπουργείο και το ελεγκτικό συνέδριο. Μόλις η αίθουσα τελείωσε παραχωρήθηκε στο υπουργείο .

Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο και κάθε περίπου 10 μέρες γινόταν επίβλεψη των εργασιών με τηλεδιάσκεψη από τον γενικό γραμματέα κύριο Λάσκο και κάποιο ονόματι Κρητικό ο οποίος οργάνωνε τις τηλεδιασκέψεις. Πολύ συχνά υπήρξε και αυτοψία από ανώτατους δικαστικούς .

Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε αλλιώς γιατί η περιφέρεια δεν μπορούσε να γνωρίζει τι ακριβώς θα κατασκευαστεί γιατί δεν είχε γνώση των λεπτομερειών της δίκης. Αυτά μόνο το δικαστήριο γνώριζε.

Αύριο το πρωί στον real FM στις 7.15 θα αναφερθώ πολύ αναλυτικά σε κάθε λεπτομέρεια. Ο κατάλογος του κόστους των εργασιών έχει διανεμηθεί στους δημοσιογράφους που τα ζήτησαν».

