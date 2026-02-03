Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και του έκοψε κομμάτι!

Απίστευτο περιστατικό έγινε σήμερα (3/2/2026) στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να ειδοποιεί τις Αρχές για να καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το thestival.gr, οι αστυνομικοί άκουσαν έκπληκτοι το 57χρονο θύμα να τους λέει ότι η σύντροφός του του δάγκωσε το αυτί. Το δάγκωσε με τέτοια δύναμη που του έκοψε κομμάτι. Είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού ενώ μετά το περιστατικό ο άντρας πήγε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την περιποίηση του τραύματος.

Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην δράστιδα και θα την οδηγήσουν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

