Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, πίσω από το έγκλημα η σύζυγός του και ο εραστής της

03 Φεβ. 2026 19:21
Στη Νέα Πέραμο η οικογένεια του 27χρονου που δολοφονήθηκε είχε συγκλονιστεί πολλά χρόνια νωρίτερα από ένα άλλο έγκλημα, το οποίο έμεινε ανεξιχνίαστο για μήνες, πριν οι αστυνομικοί φτάσουν στην άκρη του νήματος.

«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Θύμα ήταν ο θείος του 27χρονου, ο αδελφός του πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος με δύο μαχαιριές μέσα στο σπίτι του, ενώ η γυναίκα του ήταν δεμένη και φιμωμένη σε καρέκλα. Όπως αργότερα έγινε γνωστό, η γυναίκα του θύματος είχε στήσει μια ολόκληρη επιχείρηση για την παραπλάνηση των Αρχών.

Το έγκλημα είχε γίνει την 1η Ιουνίου 1999. Το θύμα είχε βρεθεί με δύο μαχαιριές στην πλάτη και τον λαιμό. Η σύζυγός του είπε ότι μπήκαν τρεις ληστές που την έδεσαν και τη φίμωσαν ενώ μετά σκότωσαν τον άνδρα. Τελικά την έλυσε ο 9χρονος γιος που ειδοποίησε την αστυνομία.

«Θυμάμαι ότι ξύπνησα από θόρυβο και βρέθηκα δεμένη σε καρέκλα», είχε πει η γυναίκα λέγοντας ότι άκουγε τα ουρλιαχτά του ανήλικου γιου της.

Το φονικό μαχαίρι εντοπίστηκε από τον πατέρα του θύματος σε οικοδομή 50 μέτρα από το σπίτι.

Για μήνες η αστυνομία συνέλεγε στοιχεία για το έγκλημα.

Όπως τελικά αποδείχτηκε, ηθική αυτουργός ήταν η σύζυγος και δράστης ένας Αλβανός που εργαζόταν σε οικοδομή και είχε ερωτικές σχέσεις μαζί της.

Η γυναίκα καταδικάστηκε και φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό. Το 2005 έκανε αίτησε αποφυλάκιση που έγινε δεκτή, αλλά την επόμενη χρονιά οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές γιατί οι συγγενείς του θύματος έκαναν αγωγή για ψυχική οδύνη ζητώντας υψηλή αποζημίωση.

