«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Να αποδοθεί δικαιοσύνη ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Παράλληλα ζητά να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι, τονίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως.

Κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του και προφυλακίστηκε!

Υποστήριξε ότι μέλη της οικογένειας γνώριζαν πως ο 27χρονος κινδύνευε εδώ και καιρό. Όπως ανέφερε, η πρώην σύζυγός του είχε φύγει για την Κρήτη πριν από δύο χρόνια, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενώ από τότε η μητέρα δεν είχε επαφή με τον γιο τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 27χρονος του είχε πει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου» ανέφερε ο πατέρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, επισημαίνοντας πως αυτά είναι στοιχεία που εξετάζει η Αστυνομία.

Πρόσθεσε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς οι τελευταίες τους συναντήσεις ήταν απολύτως φυσιολογικές, χωρίς εντάσεις ή περίεργες συμπεριφορές.

Ο πατέρας του θύματος ανέφερε ότι είχε δει τον γιο του πρόσφατα σε δικαστήριο, όπου ήταν και οι δύο μάρτυρες σε υπόθεση που αφορούσε τον πατέρα του, χωρίς να υπάρχει κάποια αντιδικία.

Είπε ακόμη ότι και η αδελφή του θύματος τον είχε συναντήσει λίγες ημέρες πριν, χωρίς να αντιληφθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο, σημειώνοντας πως δυσκολεύεται ακόμη να αποδεχθεί την απώλειά του.

Όπως δήλωσε, γνωρίζει μόνο ότι ο γιος του διατηρούσε επιχείρηση εύρεσης εργατών και ανέφερε άγνοια για το αν είχε ενοχλήσει κάποιον.

«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τον προειδοποιούσε συχνά να απομακρυνθεί από «κακές παρέες», ενώ, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες τους, διατηρούσαν κανονική σχέση πατέρα και γιου.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του γιου του, επειδή είχε ασκήσει βία σε βάρος του, ωστόσο στη συνέχεια την απέσυρε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πριν από περίπου δυόμισι μήνες είχε δεχθεί και ο ίδιος επίθεση, κατά την οποία του έκαψαν τα αυτοκίνητά του.

Όπως είπε, τότε υποψιάστηκε ότι πίσω από τον εμπρησμό βρισκόταν ο ίδιος του ο γιος, εκτιμώντας ότι το περιστατικό δεν είναι άσχετο με τη δολοφονία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο δράστης έφτασε στο σημείο με βέσπα, έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, ενώ, όπως υποστήριξε, υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από το συμβάν.

Ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε επίσης σε αυτοκίνητο που ήταν στο όνομα του γιου του και πωλήθηκε πρόσφατα, ζητώντας να διερευνηθεί πού κατέληξαν τα χρήματα. Τέλος, υποστήριξε ότι ο γιος του κρατήθηκε ζωντανός για περίπου έξι ημέρες πριν δολοφονηθεί, χωρίς να ζητηθούν λύτρα, εκτιμώντας ότι οι δράστες είτε αναζητούσαν κάτι είτε ήθελαν να τον εκδικηθούν.

Όπως είπε, δεν ενημερώθηκε από τις Αρχές για την απαγωγή του γιου του και ζήτησε απαντήσεις για το ποιος και γιατί τον βασάνισε και τον σκότωσε, επισημαίνοντας ότι βιώνει για δεύτερη φορά το ίδιο δράμα, καθώς το 1999 είχε χάσει και τον αδελφό του από βίαιο έγκλημα.

