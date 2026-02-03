Κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του και προφυλακίστηκε!

Το περιστατικό έγινε σε χωριό των Σερρών. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν φάνηκαν να πείθουν και έτσι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή

03 Φεβ. 2026 17:14
Pelop News

Προφυλακίστηκε ο 56χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του στις Σέρρες.

Ο άνδρας, που κατηγορήθηκε για τον βιασμό της 78χρονης θείας του σε χωριό των Σερρών, κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα Τρίτη 03.02.2026 ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών.

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν φάνηκαν να πείθουν και έτσι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης29.01.2026, καταγγελία από την κόρη της ηλικιωμένης προς την Άμεση Δράση ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η 78χρονη παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών για ιατρικές εξετάσεις, ενώ καταθέτοντας στην αστυνομία φαίνεται να αποκάλυψε ότι είχαν συμβεί ανάλογα περιστατικά και κατά το παρελθόν, τα οποία όμως δεν ανέφερε στα παιδιά της. Γι αυτό το λόγο η δίωξη που ασκήθηκε στον 56χρονο είναι για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

