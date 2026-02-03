Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Σε απόγνωση οι αγρότες – Εξετάζεται κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
03 Φεβ. 2026 15:56
Σοβαρές καταστροφές έχει υποστεί η περιοχή του Πολυκάστρου στο Κιλκίς, καθώς περισσότερα από 10.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων έχουν πλημμυρίσει, εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων που σημειώνονται από τον Νοέμβριο.

Οι παρατεταμένες βροχές έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε καλλιέργειες σιτηρών, κριθαριού, σιταριού και τριφυλλιού, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, καθώς και σε βασικές αγροτικές υποδομές, όπως τα αρδευτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παιονίας, Γιώργο Γεωργίτσαρο, η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας τις περιουσίες και τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και οι ζημιές τεράστιες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γεωργίτσαρος, ο οποίος είναι και ο ίδιος αγρότης. Όπως ανέφερε, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από κλιμάκιο του δήμου, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Ο αντιδήμαρχος απέδωσε τις πλημμύρες στην κακή συντήρηση των κεντρικών καναλιών και των χειμάρρων που διασχίζουν την περιοχή και καταλήγουν στον ποταμό Αξιό. Όπως σημείωσε, τα κανάλια είναι γεμάτα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα κάθε έντονη βροχόπτωση να προκαλεί φραξίματα και εκτεταμένες πλημμύρες.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες», τόνισε, προσθέτοντας ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των τοπικών φορέων για καθαρισμό και συντήρηση, δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα τα απαραίτητα μέτρα.

