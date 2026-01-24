Δανία: Μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά προϊόντα εξαιτίας των εντάσεων για τη Γροιλανδία

Εφαρμογές για κινητά που βοηθούν τους καταναλωτές να εντοπίζουν και να αποφεύγουν προϊόντα αμερικανικής προέλευσης έχουν εκτοξευθεί στην κορυφή των charts στη Δανία, μετά τα πρόσφατα σχόλια του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι Δανοί καταναλωτές χρησιμοποιούν κυρίως δύο εφαρμογές για να αναγνωρίζουν προϊόντα που κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και να βρίσκουν εναλλακτικές επιλογές από τη Δανία ή άλλες χώρες. Η εφαρμογή UdenUSA (NonUSA) καταγράφει σταθερή άνοδο και είναι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στη χώρα, ξεπερνώντας ακόμη και το ChatGPT στο App Store.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να σαρώσουν προϊόντα για να δουν τη χώρα προέλευσής τους. Παράλληλα, βρίσκει εναλλακτικά προϊόντα από χώρες εκτός των ΗΠΑ και τις προσθέτει στο καλάθι αγορών. Οι δημιουργοί τονίζουν ότι η εφαρμογή δεν είχε σκοπό να ενθαρρύνει το μποϊκοτάζ, αλλά να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στους καταναλωτές σχετικά με τις αγορές τους.

Όπως αναφέρει το Euronews, μια άλλη δημοφιλής εφαρμογή είναι η Made O’Meter, που κατατάσσεται αυτή τη στιγμή πέμπτη στο App Store στη Νορβηγία. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ πιθανώς θα έχουν περιορισμένη επίδραση, καθώς σχετικά λίγα προϊόντα αμερικανικής προέλευσης πωλούνται στα δανικά καταστήματα. Μόνο περίπου το 1% της κατανάλωσης τροφίμων στη Δανία προέρχεται άμεσα από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Λουίζ Άγκερστρομ Χάνσεν, οικονομολόγο στην Danske Bank. Αυτό καθιστά επίσης δύσκολο τον προσδιορισμό του πραγματικού αποτελέσματος ενός τέτοιου μποϊκοτάζ.

Μια διέξοδος για την έκφραση της οργής

Οι ερευνητές λένε ότι οι εφαρμογές μπορεί να προσφέρουν στους καταναλωτές την αίσθηση ελέγχου. «Πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν τις ειδήσεις, βλέπουν κάτι που δεν τους αρέσει και εξοργίζονται. Σε αυτή την περίπτωση, αφορά εμάς και τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Πέλε Γκούλντμποργκ Χάνσεν, ερευνητής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Roskilde, σε τοπικά μέσα. «Και τότε θέλεις απλώς να κάνεις κάτι με την οργή σου. Όσο μικρό κι αν είναι», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Γροιλανδίας και της Δανίας ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο του Αρκτικού νησιού.

