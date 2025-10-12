Δανία – Ελλάδα: Με Ιωαννίδη και Βλαχοδήμο η Εθνική για να μείνει ζωντανή στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική ποδοσφαίρου κοντράρεται με τη Δανία στο Πάρκεν (21:45, ALPHA, Newsit.gr) για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και θέλει την εκτός έδρας νίκη, για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης, μετά και την ήττα της πριν λίγα 24ωρα στη Γλασκώβη.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα Εθνικής ποδοσφαίρου, προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές, σε σχέση με το ματς στην Σκωτία. Βλαχοδήμος, Ρότα, Καρέτσας και Ιωαννίδης πήραν τις θέσεις των Τζολάκη, Βαγιαννίδη, Μασούρα και Παυλίδη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης.

