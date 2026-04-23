Δανία: Σύγκρουση τρένων βόρεια της Κοπεγχάγης, 17 οι τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάστασηΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερα: Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το πρακτορείο Reuters, ο αριθμός των τραυματιών του σιδηροδρομικού ατυχήματος στην Δανία ανέρχεται πλέον στους 17, με τέσσερις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αρχική ενημέρωση: Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στη Δανία, όταν δύο τοπικοί συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο τμήμα της γραμμής μεταξύ των πόλεων Hillerød και Kagerup, βόρεια της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Μεγάλης Κοπεγχάγης και τις τοπικές αρχές, από τη σύγκρουση έχουν αναφερθεί 5 έως 10 τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών. Εκπρόσωπος των αρχών επιβεβαίωσε στο Reuters ότι όλοι οι επιβάτες έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα βαγόνια, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και πολυάριθμες ομάδες διάσωσης. Λόγω της σοβαρότητας του ατυχήματος, ο οδικός άξονας κοντά στην περιοχή Isterødvejen έχει αποκλειστεί εντελώς για τη διευκόλυνση των ασθενοφόρων και των σωστικών συνεργείων.

Η αστυνομία της Δανίας κάλεσε τους οδηγούς και τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη μετωπική σύγκρουση των δύο τρένων.

