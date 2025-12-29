Δανία: Τέλος οι παραδόσεις επιστολών στα σπίτια μετά από 401 χρόνια

Αύριο Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας, η PostNord, θα παραδώσει τις τελευταίες έντυπες επιστολές, βάζοντας τέλος σε μια υπηρεσία που εγκαινίασε πριν από 401 χρόνια.

Η απόφαση για την κατάργηση της υπηρεσίας υπαγορεύτηκε από τα οικονομικά στοιχεία της PostNord, αναφέρει το Politico, αλλά και από την πραγματικότητα. Πέρυσι η Post Nord κατέγραψε έλλειμμα 428 εκατομμυρίων κορωνών (περίπου 57 εκατ. ευρώ) ενώ οι επιστολές που διένειμε έχουν μειωθεί από το 2000 κατά περισσότερο από 90% .

«Η Δανία είναι μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον κόσμο, οι περισσότεροι Δανοί δεν στέλνουν πλέον επιστολές», δήλωσε ο Αντρέας Μπρέτβαντ, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της εταιρείας.

Η απόφαση σημαίνει την κατάργηση 1.500 θέσεων εργασίας, αλλά και 1.500 κόκκινων γραμματοκιβωτίων σε όλη τη Δανία. Καθώς θεωρούνται μέρος της δανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην πλειονότητά τους πωλήθηκαν και άλλα θα δημοπρατηθούν με τα έσοδα να διατίθενται υπέρ παιδιών που έχουν πληγεί από κρίσεις σε όλο τον κόσμο.

Η PostNord θα επικεντρωθεί πλέον στην παράδοση δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν οκτώ στους δέκα Δανούς που πραγματοποιούν τακτικά αγορές στο Διαδίκτυο.

Πάντως, η νομοθεσία της Δανίας εγγυάται στους πολίτες το δικαίωμα να στέλνουν και να λαμβάνουν επιστολές. Με την PostNord εκτός της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η εταιρεία μεταφορών και διανομής Dao θα αναλάβει το ρόλο της.

Η Dao δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένη» που θα παρέχει την υπηρεσία, για την οποία θα λάβει 110 εκατ. κορώνες (14,7 εκατ. ευρώ) από την κυβέρνηση. Έχει μάλιστα και στοιχεία ότι οι νεότεροι Δανοί ξαναστρέφονται στις χάρτινες επιστολές για αυτό και σκοπεύει να ρίξει το κόστος για την αποστολή ενός γράμματος.

Η τάση για τη συρρίκνωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών για λόγους κόστους έχει όλο και περισσότερα δείγματα ανά την Ευρώπη, επισημαίνει το Politico.

Μετά από περίπου 60 χρόνια, η Deutsche Post στη Γερμανία κατάργησε πέρυσι την υπηρεσία παράδοσης αεροπορικού ταχυδρομείου την επόμενη μέρα και παρόντος απολύει χιλιάδες εργαζομένους. Το ίδιο και η Poczta Polska της Πολωνίας που προβαίνει σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας.

