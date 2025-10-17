Δαρείος: «Οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα κινδύνους»

Το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών ξεκινά, με την ομάδα της Ολυμπιάδας να υποδέχεται τη Γλυφάδα το Σάββατο (18.00) στο γήπεδό μας.

Ο Άκης Δαρείος και οι αθλητές του έχουν δουλέψει σκληρά όλο το διάστημα της προετοιμασίας, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι και να πετύχουν τους φετινούς τους στόχους.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος φέρνει την αναμέτρηση με τη Γλυφάδα, με τον έμπειρο τεχνικό να δηλώνει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: «Οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις, ωστόσο εμείς έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη στην έδρα μας. Κάθε παιχνίδι για εμάς φέτος είναι σαν τελικός, σε αυτόν τον απαιτητικό μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα σε όλες τις ομάδες, αλλά πάνω απ’ όλα, υγεία σε όλους τους αθλητές».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



