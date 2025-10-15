Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»

Ο τεχνικός της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος μίλησε σήμερα στον peloponnisos FM και την εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» με αφορμή την έναρξη της Α2 Εθνικής που θα γίνει το Σάββατο και η πατρινή ομάδα υποδέχεται την Γλυφάδα.

Ο πατρινός τεχνικός μίλησε για την επερχόμενη σεζόν, τους στόχους και τις προοπτικές της Ολυμπιάδας, ενώ ως βασικό στόχο έθεσε την είσοδος στα play-offs, δηλαδή την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας».

Ακούστε αναλυτικά:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



