Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
Ο τεχνικός της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος μίλησε σήμερα στον peloponnisos FM και την εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» με αφορμή την έναρξη της Α2 Εθνικής που θα γίνει το Σάββατο και η πατρινή ομάδα υποδέχεται την Γλυφάδα.
Ο πατρινός τεχνικός μίλησε για την επερχόμενη σεζόν, τους στόχους και τις προοπτικές της Ολυμπιάδας, ενώ ως βασικό στόχο έθεσε την είσοδος στα play-offs, δηλαδή την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας».
Ακούστε αναλυτικά:
