«Dashboard του Πολίτη» e-ΕΦΚΑ: Όλες οι υπηρεσίες σε μία οθόνη, τέλος οι ουρές και η ταλαιπωρία

Νέα πλατφόρμα από τη Netcompany

01 Δεκ. 2025 10:30
Pelop News

Μια νέα ψηφιακή εποχή ξεκίνησε για τους 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. Με το «Dashboard του Πολίτη» στο myEFKA.gov.gr και στην αντίστοιχη mobile εφαρμογή, όλες οι υπηρεσίες του φορέα είναι πλέον συγκεντρωμένες σε μία φιλική, εξατομικευμένη αρχική σελίδα.

Την υλοποίηση της πλατφόρμας ανέλαβε η Netcompany, η οποία ανέπτυξε το «dashboard του πολίτη», παρέχοντας στους πολίτες άμεση και οργανωμένη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλιστικό βίο τους.

Τα οφέλη

Με το «dashboard του πολίτη» του MyEFKA, το οποίο διατίθεται και σε mobile εφαρμογή, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε μια εξατομικευμένη αρχική σελίδα με ενημερώσεις και υπενθυμίσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ τους.

Με αυτόν τον τρόπο, το ασφαλιστικό προφίλ είναι διαθέσιμο στους πολίτες εύκολα και γρήγορα, απευθείας στην οθόνη τους. Με λίγα «κλικ», οι ασφαλισμένοι αποκτούν πλέον την πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού βίου τους, χωρίς ταλαιπωρία και φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να βλέπουν τα ένσημά τους, τα ενημερωτικά σημειώματα και τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ικανότητας, τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει, καθώς και τα εκκαθαριστικά των συντάξεών τους, με πλήρη ανάλυση των ποσών.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα άμεσης πληρωμής οφειλών μέσω της υπηρεσίας IRIS, καθώς και πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, όπως τα ποσοστά αναπηρίας.

Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται επίσης με νέες δυνατότητες, όπως είναι ενδεικτικά η ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ και η μεταβολή προσωπικών στοιχείων, χωρίς φυσική παρουσία, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, ενώ συνεχώς ενσωματώνονται και νέες υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, σύντομα, οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τα ραντεβού τους με τον e-ΕΦΚΑ μέσα από την εφαρμογή, καθώς και να λαμβάνουν ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ή δόσεων.

Απτά αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη, πάνω από 200.000 πολίτες έχουν αξιοποιήσει την πλατφόρμα, για να ενημερωθούν για το ποσό της σύνταξής τους, τις οφειλές τους, την ασφαλιστική ιστορία τους και τα πιστοποιητικά αναπηρίας, ενώ έχουν εξοφληθεί μέσω IRIS πάνω από 800.000 ευρώ.

Ο Αλέξανδρος Μάνος, CEO Netcompany SEE & EUI, δηλώνει: «Από την ανάπτυξη των κεντρικών συστημάτων διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ, την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων αρχείων ασφαλιστικής ιστορίας και τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο άμεση απονομή συντάξεων, μέχρι το νέο dashboard του πολίτη, όλα μας τα έργα για τον e-ΕΦΚΑ έχουν έναν κοινό στόχο: να κάνουμε τη συναλλαγή του πολίτη με τον e-ΕΦΚΑ όσο πιο γρήγορη και πιο ουσιαστική γίνεται.

Ήδη από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Σεπτέμβριο και σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε με τον e-ΕΦΚΑ, έχουν καταγραφεί πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 21%, ενώ οι επικουρικές κατά 25%, με τη νέα πλατφόρμα να καθιστά εφικτή την ταχύτερη και ακριβέστερη διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Δεν αναφερόμαστε απλώς σε ποσοστά, αλλά σε πραγματικούς ανθρώπους που έλυσαν τα θέματά τους πιο εύκολα και πιο άμεσα κι αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί βαθιά».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
