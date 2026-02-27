ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά

Το βαρύ περιστατικό είχε καταγγείλει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Μαρκό ανεβάζοντας και βίντεο στο οποίο οπαδός ακούγεται να αποκαλεί τον παίκτη της «μαϊμού»!

ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
27 Φεβ. 2026 22:37
Pelop News

Ο Πανιώνιος κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για το ρατσιστικό επεισόδιο με θύμα τον Σεμπά της Μαρκό το οποίο έλαβε χώρα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης στη διάρκεια του αγώνα της Super League 2.

Α1 ΕΣΚΑ-Η: Παίκτης τράβηξε το αυτί διαιτητή και θα πληρώσει 1.500 ευρώ

Την επίθεση είχε καταγγείλει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Μαρκό ανεβάζοντας και βίντεο στο οποίο οπαδός ακούγεται να λέει «μαϊμού» τον Σεμπά.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση στις 4/3/2026 την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ, αναφορικά με σοβαρή περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό, η οποία φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων: «ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ – ΠΑΕ Γ.Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ», που διεξήχθη στις 21-2-2026 στο Στάδιο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την 2η αγωνιστική της φάσης των playoffs του πρωταθλήματος που διοργανώνει η SuperLeague 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ