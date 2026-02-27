ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά

Ο Πανιώνιος κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για το ρατσιστικό επεισόδιο με θύμα τον Σεμπά της Μαρκό το οποίο έλαβε χώρα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης στη διάρκεια του αγώνα της Super League 2.

Την επίθεση είχε καταγγείλει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Μαρκό ανεβάζοντας και βίντεο στο οποίο οπαδός ακούγεται να λέει «μαϊμού» τον Σεμπά.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση στις 4/3/2026 την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ, αναφορικά με σοβαρή περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό, η οποία φέρεται ότι έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων: «ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ – ΠΑΕ Γ.Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ», που διεξήχθη στις 21-2-2026 στο Στάδιο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την 2η αγωνιστική της φάσης των playoffs του πρωταθλήματος που διοργανώνει η SuperLeague 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

