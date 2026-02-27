Α1 ΕΣΚΑ-Η: Παίκτης τράβηξε το αυτί διαιτητή και θα πληρώσει 1.500 ευρώ

Τα παρατράγουδα στο παιχνίδι Ηρακλής Πύργου-Διαγόρας και η απόφαση της ΔΕΑΒ

27 Φεβ. 2026 17:25
Πρωτόγνωρο το περιστατικό που επέφερε τιμωρία του παίκτη και της ομάδας του. Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ παίκτης του Ηρακλή Πύργου στο παιχνίδι με τον Διαγόρα τράβηξε το αυτί διαιτητή! Για αυτήν του την ενέργεια τιμωρήθηκε με 1.500 ευρώ πρόστιμο, ενώ ο Ηρακλής Πύργου τιμωρήθηκε ως συνυπεύθυνος με 1.000 ευρώ πρόστιμο.

Αναλυτικά η σχετική απόφαση της ΔΕΑΒ:

«1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τη σχετική Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, στις 16/02/2026, στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου, για την Α1 κατηγορία Ανδρών, της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας – Ηλείας, περιόδου 2025/2026, παίκτης της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκε αρχικά απειλητικά κατά του διαιτητή του αγώνα και εν συνεχεία του τράβηξε το αυτί, χωρίς να καταφέρει να του προκαλέσει περαιτέρω σωματικές κακώσεις, λόγω παρεμβάσεως τρίτων,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 17/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος του παίκτη της γηπεδούχου ομάδας, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€)

ii) σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

