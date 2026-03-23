ΔΕΑΒ: Τιμωρία ξανά σε Εβάν Φουρνιέ και Ολυμπιακό για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο

Επέβαλλε στον Γάλλο γκαρντ ρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα, οι Πειραιώτες θα κληθούν να καταβάλλουν έξτρα πρόστιμο 10.000 ευρώ

23 Μαρ. 2026 22:17
Pelop News

Η ΔΕΑΒ, μετά τον ΕΣΑΚΕ, ανακοίνωσε ποινές για τον Ολυμπιακό και τον Εβάν Φουρνιέ, για όσα συνέβησαν στο τελευταίο παιχνίδι των Πειραιωτών με τον Πανιώνιο στην GBL.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε ένα επεισόδιο με οπαδό στη Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια του Πανιώνιος – Ολυμπιακός και η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Γάλλο γκαρντ με πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα, οι Πειραιώτες θα κληθούν να καταβάλλουν έξτρα πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ
«Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ φιλάθλου της γηπεδούχου ομάδας και του καλαθοσφαιριστή EVAN FOYRNIER της φιλοξενουμένης, ο τελευταίος, διακόπτοντας από μόνος του την περαιτέρω αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα, κινήθηκε με απειλητική διάθεση εναντίον του πρώτου και επιχείρησε ανεπιτυχώς, λόγω εγκαίρου παρεμβάσεως συμπαικτών του, αλλά και παραγόντων των δύο (2) ομάδων, να βιαιοπραγήσει σε βάρος του, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 23/2026 Απόφασή της:

i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),

ii) σε βάρος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), λόγω της αντικειμενικής της ευθύνης.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

