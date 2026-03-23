Δήμος Αιγιάλειας: Ενισχύει τον αθλητισμό με σημαντικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Χρήστος Τσερεντζούλιας, αναδείχθηκε η συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου και των αθλητικών συλλόγων της Αιγιάλειας για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή. Οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένα γεγονότα ή ημερομηνίες στο πρόγραμμα του Δήμου, αλλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική με κοινωνικό, οικονομικό και παιδαγωγικό αποτύπωμα.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκονται οι αθλητικοί σύλλογοι της Αιγιάλειας, οι οποίοι κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό καθημερινά, καλλιεργούν τις αξίες του, συνεργάζονται με τη νεολαία και διαθέτουν την εμπειρία για τη διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων. Ο Δήμος, μέσα από τη συνδιοργάνωση και υποστήριξή του, λειτουργεί ως θεσμικός συνεργάτης των συλλόγων, εξασφαλίζοντας οργάνωση, ασφάλεια, προβολή και συνθήκες ώστε οι διοργανώσεις να έχουν ουσιαστικό και διαρκές αποτέλεσμα, συχνά εκτός της τουριστικής σεζόν.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα:

• Ενίσχυση του μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού.

• Παροχή κινήτρων σε παιδιά και νέους για ενασχόληση με τον αθλητισμό.

• Προβολή της Αιγιάλειας ως τόπου ενεργού, φιλόξενου και εξωστρεφούς.

• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική οικονομία και κοινωνική συνοχή.

Οι αθλητικές εκδηλώσεις συμβάλλουν επίσης στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, προσελκύοντας επισκέπτες, αθλητές και συνοδούς, ενώ παράλληλα προάγουν το πνεύμα συνεργασίας, εθελοντισμού και συμμετοχής στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Τσερεντζούλιας αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιτυχίες των διοργανώσεων του Δήμου:

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι Ομάδων (27-30 Νοεμβρίου, Λόγγος) με συμμετοχή 20 κορυφαίων ομάδων της Ελλάδας, 180 παιδιών και 150 συνοδών.

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι Ατομικό Ανδρών – Γυναικών (3-11 Δεκεμβρίου, Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου) με συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και διεθνών τίτλων.

• 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας με ρεκόρ συμμετοχών 1.400 δρομέων.

• Ράλι Regularity (14-15 Φεβρουαρίου), σε συνδιοργάνωση με την Άλμα Αιγίου

• Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10,000μέτρων

Παράλληλα, στο πλαίσιο του απολογισμού δράσεων για το 2025, καταγράφηκε ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα με συνολικά 26 αθλητικές εκδηλώσεις (έναντι 14 το 2024), που επιβεβαιώνει τη δυναμική της Αιγιάλειας στον χώρο του αθλητισμού.

Ενδεικτικά:

• Αγώνες από τον σύλλογο Παλεμότ

• Τουρνουά και πανελλήνια πρωταθλήματα σκακιού

• Διοργάνωση CrossFit

• Αγώνες ιστιοπλοΐας στον Κορινθιακό Κόλπο

• Τουρνουά τένις

• Δράσεις του συλλόγου Αθηνόδωρος (ημιμαραθώνιος, σχολικοί αγώνες κ.ά.)

• Ράλι Regularity από την Άλμα Αιγίου

• Ποδηλατικοί αγώνες

• Συμμετοχή στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες

• Τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ

• Διοργανώσεις 3×3 basketball και beach volley

• Προπονητικά καμπ σε ποδόσφαιρο, handball και πόλο

Σχεδιασμός δράσεων για το 2026

Ο σχεδιασμός του Δήμου για το 2026 προβλέπει τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των αθλητικών δράσεων, με ένα εξίσου δυναμικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

• 6 διοργανώσεις ΠΑΛΕΜΟΤ εκ των οποίων οι 2 Πανελλήνιοι

• 3 διοργανώσεις ΑΛΜΑ εκ των οποίων οι 2 Πανελλήνιοι

• 5 δράσεις του συλλόγου Αθηνόδωρος εκ των οποίων οι 2 Πανελλήνιοι

• 3 διοργανώσεις σκακιού

• 5 αγώνες ιστιοπλοΐας

• 2 τουρνουά τένις

• 1 ποδηλατική διοργάνωση

• 3 τουρνουά 3×3

• Διοργανώσεις beach volley

• Προκριματικά κυπέλλου ελλάδος μπάσκετ Ακρατα (Μεγάλη εβδομάδα)

• Χαντμπολ Κύπελλο ελλάδος παίδων-τέλη Μαϊου Ακρατα και Αίγιο

Παράλληλα, προγραμματίζεται:

• Συμμετοχή και δράσεις στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων

• Διοργάνωση τουρνουά σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ

• Υλοποίηση αθλητικών camps σε ποδόσφαιρο, handball και πόλο

Ο Αντιδήμαρχος κ.Τσερεντζούλιας υπογράμμισε ότι όλες οι παραπάνω επιτυχίες βασίζονται στην καθημερινή προσπάθεια των συλλόγων, των προπονητών, των εθελοντών και όλων όσων στηρίζουν ενεργά τον αθλητισμό στην Αιγιάλεια, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή δέσμευση του Δήμου να συνεχίσει να επενδύει και να ενδυναμώνει τις αθλητικές δράσεις και διοργανώσεις στην περιοχή.

