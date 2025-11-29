«Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση και θα με έδιωχναν από τη δουλειά, με κράτησαν οι συνάδελφοι», φορτισμένη αποκάλυψη από τη Βίκυ Κατατζόγλου

Η Βίκυ Καρατζόγλου μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης, bullying και υποτιμητικής συμπεριφοράς που, όπως αποκάλυψε, σημάδεψαν βαθιά τη ζωή και την πορεία της στον χώρο της δουλειάς από πολύ νεαρή ηλικία. Η ίδια έκανε λόγο για ένα βάρος που κουβαλούσε επί χρόνια μέσα της, τονίζοντας ότι χρειάστηκε να φτάσει σχεδόν στα 40 για να καταλάβει πόσο όλα αυτά την είχαν επηρεάσει.

«Απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα», σοβαρές καταγγελίες από τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», τα πρώτα σοκαριστικά περιστατικά συνέβησαν όταν ήταν μόλις 18 ετών και εργαζόταν, δεχόμενη πιέσεις τις οποίες τότε δεν μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα λόγω ηλικίας και εμπειρίας. «Ήμουνα 18 χρονών. Ε, δέχτηκα διάφορα πράγματα, δηλαδή… Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση. Θα με έδιωχναν απ’ τη δουλειά. Με κράτησαν οι συνάδελφοι γιατί δεν ενέδωσα ας πούμε σε αυτά που ζητούσαν», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ήταν ένα πολύ ανοιχτό και χαμογελαστό παιδί, κάτι που, όπως παραδέχεται σήμερα, ένιωσε πως λειτούργησε εναντίον της και την έκανε πιο ευάλωτη. «Ήμουνα πολύ μικρή, ήμουνα πολύ χαμογελαστή, ήμουνα πολύ ανοιχτή. Νομίζω ότι μετά κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου και πέρασα γύρω στα 15 χρόνια που έχασα τον αυθορμητισμό μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι για μεγάλο διάστημα δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς της είχε συμβεί και πώς αυτό την είχε αλλάξει.

Όπως περιέγραψε, χρειάστηκαν χρόνια για να καταλάβει ότι η αλλαγή στη συμπεριφορά της δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα τραυμάτων που είχαν συσσωρευτεί. «Δεν το καταλάβαινα εγώ τότε. Απλώς κλείστηκα. Ήμουνα λίγο πιο σοβαρή, έπρεπε να μεγαλώσω… και έπρεπε να φτάσω γύρω στα 40 για να καταλάβω ότι μπορώ να είμαι πιο ανοιχτή», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά που ήρθαν να προστεθούν με τα χρόνια, δημιουργώντας μέσα της ενοχές και αμφιβολίες για τον εαυτό της. «Από αυτό και από κάποια άλλα στην πορεία που έγιναν, ξέρεις, αυτά μαζεύονται σιγά-σιγά και βλέπεις ότι “ωπ, μήπως τελικά κάνω κάτι λάθος, μήπως εγώ φταίω, μήπως εγώ δίνω θάρρος;”. Όλες οι γνωστές ενοχές που μπαίνουν… Το πήρα μέσα μου όλο», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν αργότερα αντιμετώπισε και άλλες άσχημες συμπεριφορές ή bullying, δεν δίστασε να απαντήσει θετικά, αναφερόμενη αυτή τη φορά σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο της ζωής της, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της. «Φυσικά, και μεγαλύτερη. Μόλις είχα γεννήσει την κόρη μου και εκεί ήμουνα πάρα πολύ ευάλωτη, γιατί άφηνα το παιδί μου για να πάω για δουλειά», αποκάλυψε, περιγράφοντας στη συνέχεια ότι δέχτηκε επικριτικά σχόλια ακόμη και από γυναίκα συνάδελφό της.

«Από γυναίκα συνάδελφο άκουσα ότι η συμπεριφορά μου δεν ήτανε, λέει, αρμόζουσα στο μαγαζί. Ότι μήπως δεν είμαι τελικά τραγουδίστρια, είμαι κάτι άλλο, επειδή ήμουνα πολύ ανοιχτή και κοινωνική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια έκανε έναν προσωπικό απολογισμό και μίλησε για μια νέα αρχή που, όπως νιώθει, ξεκινά πλέον στη ζωή και την καριέρα της. «Δηλαδή μετά τα 40 νιώθω ότι ξεκινάει μια καινούργια καριέρα για μένα. Έτσι το νιώθω. Έτσι το βλέπω», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



