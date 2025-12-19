ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για Patradise Μαρίνα: «Η ανάπτυξη του θαλάσσιου μετώπου προϋποθέτει διαρκή πολιτική βούληση»

“Η ανακοίνωση της Patradise Μαρίνας του ΟΛΠΑ φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης για να κινητοποιηθούν, έστω και με καθυστέρηση, και άλλες παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας”, όπως αναφέρει η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έναρξη εργασιών ανάπλασης στο αγκυροβόλιο που διαχειρίζεται ο Δήμος Πατρέων έρχεται μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, σε έναν χώρο με αυτονόητη σημασία τόσο για τη λειτουργικότητα όσο και για την εικόνα της πόλης. Όπως σημειώνεται, η χρονική συγκυρία των εξελίξεων δεν περνά απαρατήρητη.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας σημειώνει ότι η Πάτρα έχει ανάγκη από συνέργειες στην πράξη και όχι από χρόνια στασιμότητα. Όταν υπάρχει σαφές σχέδιο, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ξεκάθαρη αναπτυξιακή κατεύθυνση, η κινητοποίηση είναι αναπόφευκτη – ακόμη κι αν αυτή έρχεται καθυστερημένα.

Παράλληλα, εκφράζεται η στήριξη σε κάθε παρέμβαση που συμβάλλει στην αναβάθμιση των λιμενικών και παραλιακών υποδομών της πόλης, με την επισήμανση, ωστόσο, ότι η αναπτυξιακή πορεία δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυρίες ή αποσπασματικές κινήσεις.

Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας προϋποθέτει διαρκή πολιτική βούληση, συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα μακροχρόνιας αδράνειας.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

