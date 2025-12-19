ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για Patradise Μαρίνα: «Η ανάπτυξη του θαλάσσιου μετώπου προϋποθέτει διαρκή πολιτική βούληση»

Με αιχμές για καθυστερήσεις και έμφαση στην ανάγκη σταθερής αναπτυξιακής στρατηγικής, η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας τοποθετείται για τις εξελίξεις γύρω από την Patradise Μαρίνα του ΟΛΠΑ και τις παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας.

ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για Patradise Μαρίνα: «Η ανάπτυξη του θαλάσσιου μετώπου προϋποθέτει διαρκή πολιτική βούληση»
19 Δεκ. 2025 13:13
Pelop News

“Η ανακοίνωση της Patradise Μαρίνας του ΟΛΠΑ φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης για να κινητοποιηθούν, έστω και με καθυστέρηση, και άλλες παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας”, όπως αναφέρει η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έναρξη εργασιών ανάπλασης στο αγκυροβόλιο που διαχειρίζεται ο Δήμος Πατρέων έρχεται μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, σε έναν χώρο με αυτονόητη σημασία τόσο για τη λειτουργικότητα όσο και για την εικόνα της πόλης. Όπως σημειώνεται, η χρονική συγκυρία των εξελίξεων δεν περνά απαρατήρητη.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας σημειώνει ότι η Πάτρα έχει ανάγκη από συνέργειες στην πράξη και όχι από χρόνια στασιμότητα. Όταν υπάρχει σαφές σχέδιο, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ξεκάθαρη αναπτυξιακή κατεύθυνση, η κινητοποίηση είναι αναπόφευκτη – ακόμη κι αν αυτή έρχεται καθυστερημένα.

Παράλληλα, εκφράζεται η στήριξη σε κάθε παρέμβαση που συμβάλλει στην αναβάθμιση των λιμενικών και παραλιακών υποδομών της πόλης, με την επισήμανση, ωστόσο, ότι η αναπτυξιακή πορεία δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυρίες ή αποσπασματικές κινήσεις.

Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας προϋποθέτει διαρκή πολιτική βούληση, συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα μακροχρόνιας αδράνειας.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ