ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Νέα Εποχή για τον Αθλητισμό στην Αχαΐα»

Δήλωση του  Προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Μάκη Κατσιγιάννη.

04 Μαρ. 2026 8:48
Pelop News

Μετά από 23 χρόνια, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο αναβαθμίζεται πλήρως. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξασφάλισαν 1.500.000€ για νέο ταρτάν και σύγχρονο εξοπλισμό, ανοίγοντας δρόμο σε χιλιάδες αθλητές και προπονητές.

Οι συνολικές επενδύσεις στον αθλητισμό της Αχαΐας φτάνουν τα 7.845.000€, ενώ ο προϋπολογισμός του ΠΕΑΚ Πάτρας αυξήθηκε κατά 76% για το 2024, από 850.000€ σε 1.440.000€, αποδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης στις υποδομές και τον αθλητισμό.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης, δήλωσε:«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αθλητισμό της Αχαΐας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύουν ότι η στήριξη στον αθλητισμό δεν είναι λόγια, αλλά πράξη. Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο γίνεται σημείο αναφοράς για την πόλη και ολόκληρη την περιφέρεια».

Οφέλη για τους πολίτες και τους αθλητές

Σύγχρονες υποδομές για όλους

Ενίσχυση μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αχαΐα

Στοιχεία E-KOUROS 2025 – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Σωματεία: 231

Αθλήματα: 71

Αθλητές/τριες: 14.337

Προπονητές/τριες: 337

Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας χαιρετίζει την ουσιαστική δέσμευση της κυβέρνησης και τον καθοριστικό ρόλο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αναβάθμιση του αθλητισμού και των υποδομών στην περιφέρεια.

 

