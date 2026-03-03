ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
03 Μαρ. 2026 16:28
Pelop News

  • Σταθερή χρέωση προμήθειας 12 μηνών και διπλή κλίμακα κατανάλωσης για υψηλές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας
  • Προνόμια ενεργοποίησης και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα brands μέσω ΔΕΗ myRewards

Η ΔΕΗ παρουσιάζει το ΔΕΗ myHome Maxima, το νέο σταθερό 12μηνο οικιακό προϊόν ρεύματος, ειδικά σχεδιασμένο για νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Το προϊόν περιλαμβάνει δύο κλιμάκια κατανάλωσης και σταθερή χρέωση προμήθειας ανά κλιμάκιο, συνδυάζοντας σταθερότητα, προβλέψιμο και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

Το ΔΕΗ myHome Maxima απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με μη τηλεμετρούμενο μετρητή και υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεικτικά άνω των 600 kWh/μήνα, όπως νοικοκυριά με αυξημένες καταναλώσεις που μπορεί να  χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας ή να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα. Το ΔΕΗ myHome Maxima καλύπτει αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας χαμηλότερη σταθερή χρέωση στο δεύτερο κλιμάκιο για 12 μήνες, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση.

Οι πελάτες που επιλέγουν το ΔΕΗ myHome Maxima κερδίζουν  6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Disney+, εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας και οικιακού εξοπλισμού από τον Κωτσόβολο και κουπόνι αξίας 60€ για αγορές από efood market και επιλεγμένα super market. Με την ενεργοποίηση του προϊόντος, οι πελάτες ΔΕΗ κερδίζουν επιπλέον 30% έκπτωση στον ComfortFlex ναύλο και 2.500 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN, ενώ μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons αποκτούν πρόσβαση σε προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό και καφέ, αγορές, ψυχαγωγία, υπηρεσίες και τεχνολογία από συνεργαζόμενα brands.

Με το ΔΕΗ myHome Maxima, η ΔΕΗ διευρύνει τη γκάμα των σταθερών οικιακών προϊόντων της, καλύπτοντας τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών, ενισχύοντας παράλληλα, τη δυνατότητα επιλογής προϊόντος με βάση το ενεργειακό προφίλ κάθε πελάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν εύκολα και γρήγορα το ΔΕΗ myHome Maxima μέσα από το myΔΕΗ και το dei.gr, να επισκεφτούν το πλησιέστερο Κατάστημα ΔΕΗ ή να ενημερωθούν τηλεφωνικά καλώντας στο 800-900-1000.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
