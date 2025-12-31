ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια τον Ιανουάριο παρά την άνοδο στην χονδρική

Σταθερές διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές των βασικών οικιακών τιμολογίων της για τον Ιανουάριο του 2026, παρά την ανοδική πορεία που κατέγραψε η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για συγκράτηση του κόστους προς όφελος των καταναλωτών.

Ειδικότερα, η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν παραμένει στα 0,139 €/kWh, με την εφαρμογή έκπτωσης 11%. Πρόκειται για τιμή μειωμένη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν το αντίστοιχο τιμολόγιο είχε διαμορφωθεί στα 0,155 €/kWh.

Αμετάβλητη παραμένει και η χρέωση στις ζώνες χαμηλής τιμολόγησης, στα 0,125 €/kWh, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα στους καταναλωτές που διαθέτουν διζωνικούς μετρητές και μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΔΕΗ διέθεσε το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς, υλοποιώντας εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ. Μέσα από αυτή την πολιτική, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της ως αξιόπιστος πάροχος, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές.

Παράλληλα, η ΔΕΗ συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της και στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Ξεχωρίζει το πρόγραμμα myHomeEnter, στο πλαίσιο του οποίου νέοι πελάτες που θα ενταχθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 μπορούν να «κλειδώσουν» σταθερή τιμή 0,115 €/kWh για διάστημα 12 μηνών.

Στην γκάμα των σταθερών προγραμμάτων περιλαμβάνονται επίσης το myHome Plan, με προωθητική ενέργεια ύψους 100 ευρώ, και το myHome Online, με αντίστοιχο όφελος 50 ευρώ. Όλα τα σταθερά μπλε προγράμματα παρέχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ανταμοιβών MyRewardsCoupons μέσω της εφαρμογής myΔΕΗ, ενώ το myHome Plan συνοδεύεται επιπλέον από πρόσθετες επιβραβεύσεις, όπως έξι μήνες δωρεάν συνδρομή στο Disney+.

Για τους καταναλωτές που αξιοποιούν διζωνικούς μετρητές, η ΔΕΗ προτείνει το myHomeEnterTwo, το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς.

Τέλος, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4All για τον Ιανουάριο διαμορφώνεται στα 0,138 €/kWh, με έκπτωση 21% στη βασική τιμή, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα για καταναλωτές που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



