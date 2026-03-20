deiktesota.gov.gr: Πλέον το έργο μετριέται, τι δείχνει η αξιολόγηση των Δήμων της Αχαΐας για το 2024

Η κυβέρνηση εγκαινίασε τις προηγούμενες ημέρες το νέο ψηφιακό εργαλείο deiktesota.gov.gr έναν κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φέρνει για πρώτη φορά τους πολίτες σε άμεση επαφή με συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία για τις βασικές υπηρεσίες των δήμων.

Δήμος Πατρέων: Δεν γράφτηκε καν

Δήμος Αιγιαλείας: Με κοινωνικό προσανατολισμό

Δήμος Ερυμάνθου: Θετική οικονομική λειτουργία

Η συνολική επίδοση του Δήμου Ερυμάνθου για το 2024 διαμορφώνεται στο 0,22, αντανακλώντας μία άνιση κατανομή επιδόσεων μεταξύ των επιμέρους τομέων.

Θετικό στοιχείο αποτελεί η οικονομική λειτουργία (0,64), που δείχνει διοικητική επάρκεια, όπως επίσης στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται η καθαριότητα, η διαχείριση αδεσπότων και η πολιτική προστασία. Ωστόσο, καταγράφονται μηδενικές ή πολύ χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως ο πολιτισμός (0,00), η προσχολική αγωγή (0,00) και η κοινωνική προστασία (0,05). Οι επιδόσεις αυτές ενδέχεται να συνδέονται είτε με ελλιπή καταγραφή στοιχείων είτε με αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η συγκέντρωση χαμηλών δεικτών σε πολλούς τομείς υποδηλώνει την ύπαρξη δομικών προκλήσεων, όπως περιορισμένοι πόροι ή ελλείψεις σε υποδομές. Βέβαια για τη βελτίωση αυτών είναι αναγκαία η χρηματοδότηση και στελέχωση, ιδιαίτερα σε έναν Δήμο με τα χαρακτηριστικά του Ερυμάνθου. Παρ’ όλα αυτά, το report υποδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και ενίσχυση βασικών κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.

Δήμος Καλαβρύτων: Πιο αποδοτικός στον νομό

Ο Δήμος Καλαβρύτων συμμετείχε στη νέα πλατφόρμα deiktesota.gov.gr παρέχοντας στοιχεία για την αξιολόγησή του, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των συγκρίσεων. Καταγράφει την υψηλότερη συνολική επίδοση (0,44) στην Αχαΐα, παρουσιάζοντας ένα προφίλ με ισχυρή διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία.

Ξεχωρίζει στην οικονομική λειτουργία (0,69), στη διαχείριση απορριμμάτων (0,62), στην προσχολική αγωγή (0,67) και στην πολιτική προστασία (0,66), επιβεβαιώνοντας αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους τομείς οργάνωσης και παροχής βασικών υπηρεσιών. Ωστόσο, υστερεί σημαντικά στον πολιτισμό (0,16) και ιδιαίτερα στην κοινωνική προστασία (0,05), αναδεικνύοντας περιορισμένη ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας συνολικά «καλός» ή «κακός» Δήμος. Το report αναδεικνύει διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας: στην περίπτωση των Καλαβρύτων, η υψηλή συνολική επίδοση δεν προκύπτει από υπεροχή σε όλους τους τομείς, αλλά από μία σχετικά ισορροπημένη και σταθερή απόδοση σε βασικές λειτουργίες.

Τα στοιχεία του 2025 θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί θα δείχνουν τον προσανατολισμό του Δήμου και θα προσφέρουν μία πιο σαφή εικόνα για την πορεία.

