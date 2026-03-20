deiktesota.gov.gr: Πλέον το έργο μετριέται, τι δείχνει η αξιολόγηση των Δήμων της Αχαΐας για το 2024

Νέα πλατφόρμα παρουσιάζει τους δείκτες επιτυχίας στην Αυτοδιοίκηση για το 2024

20 Μαρ. 2026 10:00
Η κυβέρνηση εγκαινίασε τις προηγούμενες ημέρες το νέο ψηφιακό εργαλείο deiktesota.gov.gr έναν κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φέρνει για πρώτη φορά τους πολίτες σε άμεση επαφή με συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία για τις βασικές υπηρεσίες των δήμων.

Μέσω της πλατφόρμας, η δημόσια διοίκηση παρουσιάζει μετρήσιμους δείκτες σε εννέα τομείς, από την οικονομική λειτουργία και την κοινωνική προστασία, μέχρι την προσχολική αγωγή, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων, την πολιτική προστασία, τα αδέσποτα ζώα και την ψηφιακή ωριμότητα. Η παρουσίαση του νέου κόμβου έγινε στη διυπουργική σύσκεψη με προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εισηγητή τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.

Οι βαθμολογίες δεν αποτελούν απλώς αριθμούς και προκύπτουν από μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, όπως ο χρόνος απάντησης αιτημάτων πολιτών, η συχνότητα αποκομιδής απορριμμάτων ή η αποκατάσταση βλαβών εντός προθεσμίας. Οσο η βαθμολογία στην πλατφόρμα πλησιάζει το 1 θεωρείται υψηλή, υποδηλώνοντας άριστη απόδοση και επίτευξη στόχων, ενώ μία χαμηλή βαθμολογία σηματοδοτεί αδυναμίες και καθυστερήσεις.

Για το 2024 ανταποκρίθηκαν 313 δήμοι, με τις μεγαλύτερες επιδόσεις να παρατηρούνται κυρίως σε οικονομική διαχείριση και προσχολική φροντίδα, ενώ σε κρίσιμους τομείς, όπως πολιτική προστασία, κοινωνικές υποδομές, βιώσιμη κινητικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός, οι επιδόσεις παραμένουν χαμηλές. Στην Αχαΐα, η νέα πλατφόρμα προσφέρει την πρώτη συγκριτική εικόνα για τους πέντε δήμους της, δίνοντας τη βάση για αναλυτική αξιολόγηση και στοχευμένες βελτιώσεις.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση, για το 2024, οι αρκετοί δήμοι της χώρας δεν ανταποκρίθηκαν στην αποστολή στοιχείων, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να καταγράψουν μόνο τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει ούτως ή άλλως το κράτος, όπως τα οικονομικά. Ο Δήμος Πατρέων, μαζί με ακόμα 7 από όλη τη χώρα, δεν εγγράφηκαν στην εφαρμογή.

 

Δήμος Πατρέων: Δεν γράφτηκε καν

O Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης

Ο Δήμος Πατρέων δεν εγγράφηκε στην πλατφόρμα deiktesota.gov.gr για το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι τα όποια διαθέσιμα στοιχεία αντλήθηκαν από δημόσιες βάσεις δεδομένων και όχι από την άμεση υποβολή δεδομένων του Δήμου. Επομένως, η εικόνα που παρουσιάζεται για το 2024 δεν αποτελεί την πραγματική αξιολόγηση της πόλης, αλλά μία προσέγγιση βάσει δευτερογενών δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, με βάση αυτά τα στοιχεία, η Πάτρα εμφανίζει τη χαμηλότερη συνολική επίδοση στην Αχαΐα, με δείκτη 0,16.

Η οικονομική λειτουργία του Δήμου διατηρείται σχετικά ικανοποιητική, με βαθμολογία 0,58, ενώ οι περισσότεροι υπόλοιποι δείκτες καταγράφονται εξαιρετικά χαμηλοί ή μηδενικοί, όπως η βιώσιμη κινητικότητα, ο πολιτισμός, η προσχολική αγωγή και η κοινωνική προστασία. Αυτή η εικόνα δεν σημαίνει ότι η Πάτρα είναι «κακή» συνολικά, αλλά αναδεικνύει ένα έντονα προβληματικό προφίλ σε πολλούς τομείς. Οι χαμηλές επιδόσεις μπορεί να υποδηλώνουν οργανωτικές αδυναμίες, ελλείψεις υποδομών ή προκλήσεις που σχετίζονται με το μέγεθος και τη λειτουργική πολυπλοκότητα του Δήμου.

Με την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Πατρέων το 2025, αναμένεται ότι η πλατφόρμα θα καταγράψει μία πιο ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής κατάστασης και της πορείας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι είναι γνωστή η πολιτική άρνηση της δημοτικής αρχής σε αυτού του είδους τις αξιολογήσεις, ειδικά χωρίς την ανάλογη χρηματοδοτική και στελεχιακή ενίσχυση.

 

Δήμος Αιγιαλείας: Με κοινωνικό προσανατολισμό

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δ. ΑΝδριόπουλος

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε ενεργά στη νέα πλατφόρμα deiktesota.gov.gr παρέχοντας στοιχεία για την αξιολόγησή του, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα συγκριτικής αποτίμησης της λειτουργίας του. Η συνολική του επίδοση διαμορφώνεται στο 0,39, αποτυπώνοντας ένα προφίλ με έντονο κοινωνικό προσανατολισμό.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η επίδοση στην προσχολική αγωγή (0,90), που αποτελεί και το ισχυρότερο σημείο του Δήμου, υποδηλώνοντας επένδυση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η οικονομική λειτουργία (0,65) κινείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ θετικά -αν και πιο συγκρατημένα- αξιολογούνται η κοινωνική προστασία (0,27) και οι πολιτιστικές υποδομές (0,29). Αντίθετα, σημαντικές αδυναμίες εντοπίζονται στη βιώσιμη κινητικότητα (0,09) και στη διαχείριση απορριμμάτων (0,23), τομείς που σχετίζονται περισσότερο με τεχνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές.

Το παράδειγμα της Αιγιαλείας αναδεικνύει ένα συχνό σφάλμα ανάγνωσης των δεικτών: η συνολική επίδοση δεν αποτελεί έναν ενιαίο «βαθμό ποιότητας», αλλά αποτέλεσμα ισορροπίας μεταξύ διαφορετικών τομέων. Ενας Δήμος μπορεί να υπερέχει σε κοινωνικές δομές και να υστερεί σε άλλες λειτουργίες. Τα στοιχεία του 2025 αναμένεται να προσφέρουν πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη και τη στρατηγική κατεύθυνση του Δήμου.

 

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Η χρονιά της μετάβασης

Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στη νέα πλατφόρμα deiktesota.gov.gr παρέχοντας στοιχεία για την αξιολόγησή του, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα διαφάνειας και αποτύπωσης της πραγματικής του εικόνας. Η συνολική επίδοση διαμορφώνεται στο 0,29, αντανακλώντας τη μεταβατική φάση που βρισκόταν ο Δήμος το 2024, απ’ όπου αντλήθηκαν τα στοιχεία.

Ως πρώτη χρονιά διοίκησης της δημοτικής αρχής Αλεξόπουλου (2024), τα αποτελέσματα αποτυπώνουν κυρίως την αφετηρία και όχι την πλήρη δυναμική της νέας διοίκησης. Ξεχωρίζει η οικονομική λειτουργία (0,61), που αποτελεί σαφές πλεονέκτημα και δείχνει μία βάση σταθερότητας. Παράλληλα, η προσχολική αγωγή (0,33) και η πολιτική προστασία (0,35) κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ χαμηλότερες είναι οι επιδόσεις στον πολιτισμό (0,16) και την κοινωνική προστασία (0,05), όπου όμως για το τελευταίο υπάρχουν ελαφρυντικά, λόγω των πολυπληθών κοινωνικών ομάδων της Δυτικής Αχαΐας που δύσκολα τιθασεύονται.

Η συνολική εικόνα υποδηλώνει έναν Δήμο χωρίς έντονες ανισορροπίες, που καλείται να ενισχύσει σταδιακά πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Το report δείχνει ότι η συνολική κατάταξη επιβραβεύει τη συνέπεια και τη συνολική βελτίωση, όχι τις μεμονωμένες επιδόσεις. Τα στοιχεία του 2025 αναμένεται να προσφέρουν πιο ουσιαστικά συμπεράσματα για την πορεία και το έργο της νέας δημοτικής αρχής, αλλά και το ποια είναι η στρατηγική στόχευσή της.

 

Δήμος Ερυμάνθου: Θετική οικονομική λειτουργία

 

Ο Θεόδωρος Μπαρής.

Η συνολική επίδοση του Δήμου Ερυμάνθου για το 2024 διαμορφώνεται στο 0,22, αντανακλώντας μία άνιση κατανομή επιδόσεων μεταξύ των επιμέρους τομέων.

Θετικό στοιχείο αποτελεί η οικονομική λειτουργία (0,64), που δείχνει διοικητική επάρκεια, όπως επίσης στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται η καθαριότητα, η διαχείριση αδεσπότων και η πολιτική προστασία. Ωστόσο, καταγράφονται μηδενικές ή πολύ χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως ο πολιτισμός (0,00), η προσχολική αγωγή (0,00) και η κοινωνική προστασία (0,05). Οι επιδόσεις αυτές ενδέχεται να συνδέονται είτε με ελλιπή καταγραφή στοιχείων είτε με αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η συγκέντρωση χαμηλών δεικτών σε πολλούς τομείς υποδηλώνει την ύπαρξη δομικών προκλήσεων, όπως περιορισμένοι πόροι ή ελλείψεις σε υποδομές. Βέβαια για τη βελτίωση αυτών είναι αναγκαία η χρηματοδότηση και στελέχωση, ιδιαίτερα σε έναν Δήμο με τα χαρακτηριστικά του Ερυμάνθου. Παρ’ όλα αυτά, το report υποδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και ενίσχυση βασικών κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.

 

Δήμος Καλαβρύτων: Πιο αποδοτικός στον νομό

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος

Ο Δήμος Καλαβρύτων συμμετείχε στη νέα πλατφόρμα deiktesota.gov.gr παρέχοντας στοιχεία για την αξιολόγησή του, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των συγκρίσεων. Καταγράφει την υψηλότερη συνολική επίδοση (0,44) στην Αχαΐα, παρουσιάζοντας ένα προφίλ με ισχυρή διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία.

Ξεχωρίζει στην οικονομική λειτουργία (0,69), στη διαχείριση απορριμμάτων (0,62), στην προσχολική αγωγή (0,67) και στην πολιτική προστασία (0,66), επιβεβαιώνοντας  αποτελεσματικότητα σε κρίσιμους τομείς οργάνωσης και παροχής βασικών υπηρεσιών. Ωστόσο, υστερεί σημαντικά στον πολιτισμό (0,16) και ιδιαίτερα στην κοινωνική προστασία (0,05), αναδεικνύοντας περιορισμένη ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας συνολικά «καλός» ή «κακός» Δήμος. Το report αναδεικνύει διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας: στην περίπτωση των Καλαβρύτων, η υψηλή συνολική επίδοση δεν προκύπτει από υπεροχή σε όλους τους τομείς, αλλά από μία σχετικά ισορροπημένη και σταθερή απόδοση σε βασικές λειτουργίες.

Τα στοιχεία του 2025 θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί θα δείχνουν τον προσανατολισμό του Δήμου και θα προσφέρουν μία πιο σαφή εικόνα για την πορεία.

