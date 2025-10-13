“Δείπνο Αγάπης” για την Μητρόπολη Κινσάσας

Η Πάτρα στήριξη στην Ορθοδοξία στο μακρινό Κονγκό

"Δείπνο Αγάπης" για την Μητρόπολη Κινσάσας
13 Οκτ. 2025 21:37
Pelop News

"Δείπνο Αγάπης" για την Μητρόπολη ΚινσάσαςΠαρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιείται απόψε το “Δείπνο Αγάπης” στο εστιατόριο “Ιφιγένεια” στο Κάτω Καστρίτσι με στόχο την ενίσχυση του ιεραποστολικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Κινσάσας στο Κονγκό της Αφρικής.

Διοργανωτής είναι το Πανελλήνιο Σωματείο Εξωτερικής Αποστολής “Ο ιερός Χρυσόστομος” και τιμώμενο πρόσωπο είναι ο πατρινός Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος, ο οποίος στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο για τη στήριξη και το συνεχές ενδιαφέρον, ενώ απευθυνόμενους στους 300 και πλέον παρευρισκόμενους είπε και τα εξής:

“Δεν αισθάνομαι μόνος ούτε σήμερα, ούτε και τα τελευταία χρόνια στη μακρινή Αφρική. Η παρουσία σας εδώ απόψε, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το ιεραποστολικό μας έργο. Ο ηγούμενος της ιεράς μονής Βατοπαιδίου γέροντας Ευφραίμ, λογω έκτακτης υποχρέωσης, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε, αλλά μας υποσχέθηκε ότι θα είναι σύντομα μαζί μας στο επόμενο τραπέζι. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους προκατόχους μου. Όλοι έβαλαν τα δικά τους πετραδάκια στο έργο της ιεραποστολής. Η Μητρόπολή μας, στο Κονγκό, είναι 6 φορές όσο η Ελλάδα. Σε εκείνα τα μέρη του ισημερινού δεν είχε πατήσει Ορθόδοξο πόδι. Στην Ελλάδα λέμε ότι ζούμε στον 21ο αιώνα μ.Χ. Στην Αφρική, όμως, σε κάποια μέρη είναι σαν να ζούμε μόλις… έναν μήνα μετά Χριστόν! Χαιρόμαστε, όμως, που μπαίνει το θεμέλιο για την Ορθοδοξία”.

Παρόντες εκτός του Μητροπολίτη Πατρών, είναι επίσης ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος, η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων Αναστασία Τογιοπούλου, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΠΔΕ Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Αχαΐας Ανδρέας Μανωλόπουλος, πλήθος ιερέων – ανάμεσά τους οι Αφρικανοί διάκονοι π. Κύριλλος και π. Παΐσιος, επιχειρηματίες, κ.α.

Στη διάρκεια της όμορφης βραδιάς η Νεανική Ομάδα Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου παρουσίασε παραδοσιακά χορευτικά.

