Δείτε για ποιο λόγο ο ΑΟ Αιγιαλέων θα παίξει κεκλεισμένων των θυρών με Νηρέα

Μετά από 2 αγωνιστικές, στην έδρα της επιστρέφει η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία ορίστηκε το Σάββατο (15/11), κόντρα στον Νηρέα, να παίξει στο δημοτικό γήπεδο Αιγίου.

Το κακό όμως είναι ότι επειδή το γήπεδο ακόμα δεν έχει πάρει αδειοδότηση, ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και έτσι η ομάδα δεν θα έχει την στήριξη των οπαδών της, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ψάξει την 5η σερί νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Στο αγωνιστικό μέρος η προετοιμασία συνεχίζεται με όλους τους παίκτες εκτός από τον Μούρτζη που έχει μπει στις προπονήσεις, αλλά είναι αμφίβολος.

